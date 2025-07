Madueke deixa o Chelsea e assina com o Arsenal

O ponta da seleção inglesa Noni Madueke assinou com o Arsenal, anunciou o clube londrino, comemorando a contratação do jogador que estava no vizinho Chelsea desde 2023.

De acordo com a imprensa inglesa, o jogador de 23 anos, que vestiu a camisa da Inglaterra sete vezes, assinou com os 'Gunners' por cinco temporadas.

"Quero ganhar tudo. Tenho a sensação de que podemos conseguir", disse o jogador, segundo o comunicado.

O Arsenal não é campeão inglês desde 2004 e terminou em segundo lugar na Premier League nas últimas três temporadas.

Eliminado nas semifinais da Copa da Inglaterra, o time de Mikel Arteta também caiu na mesma fase da Liga dos Campeões, onde foi derrotado pelo time que mais tarde seria campeão do torneio, o Paris Saint-Germain.

Madueke é a quarta contratação do Arsenal para a nova temporada, depois dos meio-campistas Martín Zubimendi e Christian Norgaard, e do goleiro Kepa Arrizabala

