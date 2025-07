Suspeito de esquartejar amigo no Rio tem prisão convertida em preventiva

A Justiça do Rio de Janeiro decretou hoje a prisão preventiva de Bruno Guimarães da Cunha Chagas, suspeito de esquartejar e cozinhar o corpo do amigo Thiago Lourenço Morgado no centro do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Juíza Andressa Maria Ramos Raimundo negou pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa. "Trata-se de crime de extrema gravidade concreta, por meio do qual o custodiado matou a vítima com golpes de faca e espostejou o corpo a fim de ocultá-lo. [...] O custodiado confessou aos policiais que pegava pedaços do corpo, cozinhava, triturava no liquidificador e jogava na privada a fim de ocultá-lo".

Durante a audiência de custódia, Bruno alegou que foi vítima de violência sexual de Thiago. Porém, segundo a juíza, não houve relatos de legítima defesa.

UOL tenta contato com a defesa do suspeito e com a família da vítima. O espaço está aberto para manifestação.

Entenda o caso

Bruno Guimarães foi preso na quarta-feira no Rio suspeito de esquartejar o corpo de Thiago após matálo. Os dois moravam e trabalhavam juntos.

Crime aconteceu após uma suposta discussão. Ele atacou Thiago no domingo, na casa em que moravam, no Morro de São Carlos, na região central da capital, segundo a Polícia Civil.

Os dois trabalhavam na mesma padaria e moravam juntos. Eles se conheceram no estabelecimento, gerenciado pela vítima, que trabalhava lá havia dois anos. Funcionários do local sentiram falta dos dois após eles não irem trabalhar e acionaram parentes. O nome de Thiago, que morava havia cinco anos no Rio, foi incluído em uma lista de desaparecidos que reúne informações sobre esses casos no estado.

Além de esquartejar, suspeito cozinhou e bateu partes do corpo no liquidificador. Depois, tentou se desfazer dos restos no vaso sanitário. Outras partes foram guardadas na geladeira.

Thiago Lourenço Morgado, morto no Rio de Janeiro Imagem: Arquivo Pessoal

Irmã da vítima achou corpo na geladeira

Irmã foi até a casa de Thiago porque não conseguiu contato com ele. "Soube na terça do desaparecimento, através da padaria, porque meu irmão não faltava", disse Jancileide Rocha Morgado, que mora em Macaé, no norte do RJ, em entrevista ao UOL.

Jancileide foi recebida pelo suspeito, que afirmou que Thiago havia se mudado. No entanto, vizinhos disseram que a vítima ainda morava no imóvel, o que deixou a mulher desconfiada.

A irmã decidiu entrar na casa, acabou encontrando o corpo e chamou a polícia. Ao UOL, Jancileide contou que a casa estava desarrumada e roupas do irmão estavam no local. Ao abrir a geladeira, encontrou sacos com o corpo em pedaços.

Polícia chegou ao imóvel e suspeito foi preso em flagrante. Ele foi detido por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.