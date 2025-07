Justiça de SP nega pensão alimentícia para cachorro após divórcio

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de uma mulher que queria obrigar o ex-marido a pagar pensão alimentícia para o cachorro do casal após o divórcio.

A tutora alegava não ter condições financeiras para arcar com as despesas do pet. O animal havia sido comprado pelos dois durante o relacionamento e, depois da separação, ficou sob a guarda da mulher, que decidiu entrar com uma ação na 7ª Vara Cível de Santo André.

Temas referentes a animais de estimação são analisadas pelo direito de propriedade, diz a sentença. A desembargadora Fatima Cristina Ruppert Mazzo entendeu que não se pode aplicar as regras do Direito de Família ao caso julgado, como para filhos, apesar de reconhecer que os pets ''desempenham papel cada vez mais relevante nas interações com os humanos''.

Mazzo disse que a mulher ficou com a posse exclusiva do cão e, por isso, deve ser responsável pelos custos. ''As despesas com o custeio da subsistência dos animais são obrigações inerentes à condição de dono, como se dá, naturalmente com os bens em geral'', explicou.

Se, em razão do fim da união, as partes, ainda que verbalmente ou até implicitamente, convencionarem, de comum acordo, que o animal de estimação ficará com um deles, este passará a ser seu único dono, que terá o bônus - e a alegria, digo eu - de desfrutar de sua companhia, arcando, por outro lado, sozinho, com as correlatas despesas

