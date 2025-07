Josias: Medida de Moraes a Bolsonaro foi apropriada, desejável e necessária

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes tomou uma decisão correta ao determinar uma série de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro (PL), analisou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Hoje, a PF cumpriu mandados na casa de Bolsonaro e no escritório do PL. A partir de agora, o ex-presidente terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de acessar redes sociais e de conversar com seu filho Eduardo, entre outras medidas.

Trump veio com esse lero-lero de 'perseguição' e 'caça às bruxas' contra Bolsonaro no Brasil e preparou o ambiente para a eventual concessão de um asilo político, que concederia gostosamente. O Supremo tomou uma providência cautelar.

Saiu barato para Bolsonaro. Moraes poderia ter decretado a prisão preventiva dele, mas preferiu a modalidade menos gravosa e mais branda, que foi a adoção de um conjunto de medidas cautelares. Ele não pode nem chegar perto de embaixada, quiçá entrar em uma. Foi uma medida muito apropriada, desejável e necessária. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Moraes interrompeu um roteiro que se tornou claro nos últimos dias, com as recentes manifestações de Donald Trump em relação a Bolsonaro e a sinalização de uma possível concessão de asilo político.

O tribunal precisava tomar essa atitude. Na prática, o Supremo bloqueou uma rota de fuga que o Trump havia traçado para Bolsonaro. Também bloqueou o esforço do clã Bolsonaro, que tem um de seus membros nos EUA tramando contra o interesse nacional, para impor constrangimentos a autoridades no Brasil e obstruir um processo.

Claramente, o esforço da família era no sentido de impedir a aplicação da lei. Tivemos uma carta de Trump para Lula, que foi absolutamente destrambelhada, e condiciona o levantamento da sanção à interrupção imediata do processo contra Bolsonaro. Na sequência, toda a família passou a ecoar um discurso segundo o qual a aprovação da anistia no Congresso resolveria o problema.

Como se tudo isso fosse pouco, houve uma tentativa do Bolsonaro de emplacar a tese segundo a qual se o Supremo lhe devolvesse o passaporte ele poderia viajar aos EUA e negociar com Trump a suspensão dessa tarifa. É algo que não lhe cabe; hoje, ele é um ex-presidente com uma corda criminal no pescoço e prestes a ser enviado para a cadeia. Josias de Souza, colunista do UOL

Maierovitch: Tudo apontava para fuga de Bolsonaro; medidas são necessárias

As medidas cautelares contra Jair Bolsonaro foram adequadas diante do cenário de preparação para uma possível fuga do ex-presidente, avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch.

Isso era necessário? Colocarei com todas as letras: mais que necessário. Todos os indicativos estavam a apontar que haveria fuga, inclusive os antecedentes. Bolsonaro já havia se enfiado na embaixada da Hungria.

Ontem, ele fez um vídeo que todos aqueles que fogem fariam, dizendo que não iria fugir. A troco de quê? É mais um indicativo forte. Outro indicativo muito forte e com consistência e lastro é a carta de [Donald] Trump. Tudo estava a indicar.

Essas medidas cautelares eram mais do que necessárias. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

