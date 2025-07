Jair Bolsonaro é alvo da PF por ordem de Moraes e terá de usar tornozeleira

Colunista do UOL, em Brasília, e do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo hoje de uma operação da Polícia Federal por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica. Neste momento, ele está indo em carro próprio à superintendência da PF para colocar o dispositivo.

Também não poderá se comunicar com outros réus e investigados, caso do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O filho do ex-presidente está nos Estados Unidos e é o principal elo do bolsonarismo com o governo de Donald Trump.

Outras medidas cautelares determinadas por Moraes, segundo apurou o UOL, são:

recolhimento domiciliar das 19h às 7h e aos finais de semana;

está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros

não pode se aproximar de embaixadas (em novembro de 2024, Bolsonaro disse ao UOL que era vítima de perseguição e não descartou se refugiar em uma embaixada em caso de prisão decretada ao final do processo penal);

está proibido de ter contato com outros réus e investigados;

não pode ter acesso às redes sociais.

Defesa diz que "Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele". "Até o presente momento, [Bolsonaro] sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial", afirmou, em nota. O PL ainda não se manifestou.

A suspeita é de crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio de Janeiro e à sede do PL.

A operação solicitada pela PF teve parecer favorável da PGR. E Moraes determinou o cumprimento, após a manifestação da Procuradoria-Geral da República.

A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (18/7), em Brasília, dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da PET n.º 14129.

Polícia Federal, em nota

Viaturas da Polícia Federal em frente à casa de Jair Bolsonaro em Brasília Imagem: Reprodução/TV Globo

Operação acontece após carta de Trump

Medidas acontecem após presidente dos EUA, Donald Trump, enviar carta a Bolsonaro atacando processo judicial. Ontem, Trump publicou nas redes sociais uma carta em que diz que o ex-presidente brasileiro está recebendo um "tratamento terrível pelas mãos de um sistema injusto".

Bolsonaro é réu pela trama golpista, que está sendo julgada no STF. Nesta semana, a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentou as alegações finais, uma das últimas etapas do processo. As defesas ainda poderão se manifestar antes do julgamento, que pode condenar ou absolver o ex-presidente por crimes que somam mais de 40 anos de prisão.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente e deputado federal licenciado, está nos Estados Unidos desde o começo do ano fazendo lobby por sanções a autoridades brasileiras, na esperança de reverter uma possível sentença desfavorável contra o pai.