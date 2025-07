Israel e Síria concordam com cessar-fogo (enviado americano)

Israel e Síria concordaram com um cessar-fogo após dias de uma escalada de violência e bombardeios israelenses em Damasco, anunciou nesta sexta-feira (18) um enviado americano, que fez um apelo para que todas as partes depusessem as armas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o líder sírio, Ahmed al Sharaa, "concordaram com um cessar-fogo", afirmou Tom Barrack na rede social X. "Conclamamos drusos, beduínos e sunitas a deporem as armas e, junto com outras minorias, construírem uma nova identidade síria unida, em paz e prosperidade com seus vizinhos", acrescentou.

