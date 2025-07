Israel e Síria concordam com cessar-fogo, diz embaixador dos EUA na Turquia

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O embaixador dos EUA na Turquia, Tom Barrack, disse nesta sexta-feira que Israel e Síria concordaram com um cessar-fogo apoiado por Turquia, Jordânia e vizinhos.

Na quarta-feira, Israel lançou ataques aéreos a Damasco, ao mesmo tempo em que atingiu forças do governo no sul, exigindo que se retirassem. Israel disse que tinha como objetivo proteger os drusos sírios -- parte de uma minoria pequena, mas influente, que também tem seguidores no Líbano e em Israel.

"Apelamos aos drusos, beduínos e sunitas para que deponham as armas e, junto com outras minorias, construam uma nova e unida identidade síria", disse Barrack em uma publicação no X.

A embaixada israelense em Washington e o consulado sírio no Canadá não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O anúncio de cessar-fogo ocorreu após os EUA se empenharem para pôr fim ao conflito. Na quarta-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que medidas haviam sido acordadas para pôr fim a uma "situação preocupante e terrível".

Também ocorreu o que pareceu ser uma redução da tensão no conflito depois que as tropas do governo se retiraram de Sweida, onde a violência estava concentrada.

(Reportagem de Jasper Ward)