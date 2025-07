Início de construções de novas moradias unifamiliares nos EUA cai em junho

WASHINGTON (Reuters) - A construção de residências unifamiliares nos Estados Unidos e as licenças para futuras construções caíram acentuadamente em junho, uma vez que as altas taxas de hipotecas e a incerteza econômica prejudicaram as compras de casas, sugerindo que o investimento residencial contraiu novamente no segundo trimestre.

O início de construção de moradias unifamiliares, que representa a maior parte da construção de casas, caiu 4,6% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 883.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira. As licenças para futuras construções de casas unifamiliares diminuíram 3,7%, para uma taxa de 866.000 unidades.

Economistas consideram que as tarifas de importação do presidente Donald Trump representam um risco de inflação. Isso fez com que o Federal Reserve continuasse a pausar seus cortes na taxa de juros. Dados de inflação do consumidor e do produtor de junho sugeriram que as tarifas de importação estavam começando a aumentar os preços de alguns produtos.

A incerteza da política comercial e as preocupações com o aumento da dívida do país aumentaram os rendimentos dos Treasuries, mantendo as taxas hipotecárias elevadas. A taxa média da popular hipoteca fixa de 30 anos tem ficado um pouco abaixo de 7% este ano, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac.

Na semana passada, Trump anunciou que tarifas mais altas entrariam em vigor em 1º de agosto para as importações de diversos países, incluindo México, Japão, Canadá e Brasil, além da União Europeia. Em abril, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre quase todas as importações, dando aos países um período de 90 dias para negociar acordos comerciais.

A queda na demanda aumentou a oferta de casas no mercado, desencorajando as construtoras a iniciar novos projetos habitacionais.

(Reportagem de Lucia Mutikani)