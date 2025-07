Índices acionários da China sobem com medidas de Pequim contra cortes de preços

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong subiram nesta sexta-feira e fecharam a semana em alta, uma vez que a campanha de Pequim contra a concorrência acirrada de preços elevou a confiança dos investidores.

O índice CSI300 avançou 0,6%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, ganhou 0,5%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,33%.

O CSI 300 ganhou 1,1% nesta semana, registrando o quarto aumento semanal consecutivo, enquanto o Hang Seng avançou 2,8%.

Os principais líderes da China se comprometeram a intensificar a regulação do corte agressivo de preços por parte das empresas chinesas, conforme a segunda maior economia do mundo enfrenta persistentes pressões deflacionárias.

Analistas do UBS esperam que a China intensifique sua campanha contra a concorrência involuntária nos próximos trimestres.

No entanto, o caminho a seguir pode ser mais complexo do que o ciclo de 2015-16, quando empresas estatais lideraram os cortes de capacidade com uma coordenação mais clara de cima para baixo, disseram analistas.

O gabinete da China prometeu na quarta-feira controlar o que descreveu como concorrência "irracional" no setor de veículos elétricos, comprometendo-se a intensificar as investigações de custos e melhorar o monitoramento de preços.

As principais empresas de tecnologia negociadas em Hong Kong subiram mais de 5% nesta semana, em parte impulsionadas pelo otimismo depois que a Nvidia disse que aumentaria o fornecimento de chips H20 compatíveis com a China nos próximos meses.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,21%, a 39.819 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,33%, a 24.825 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,50%, a 3.534 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,60%, a 4.058 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,13%, a 3.188 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,17%, a 23.383 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,67%, a 4.189 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,37%, a 8.757 pontos.

(Reportagem de redação de Xangai)