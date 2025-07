Ibovespa fecha em queda com aumento da tensão comercial Brasil-EUA após operação contra Bolsonaro

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com forte queda nesta sexta-feira, após um pregão permeado de questões geopolíticas, com investidores avaliando os potenciais efeitos da operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro na disputa comercial entre Brasil e EUA e também acompanhando informações de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando por tarifas de 15% a 20% sobre a União Europeia.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com declínio de 1,62%, a 133.364,27, de acordo com dados preliminares, rompendo o suporte dos 135 mil pontos.

Na mínima do pregão, chegou a 133.295,46 pontos, menor patamar intradiário desde 7 de maio, e, na máxima, atingiu 135.562,46 pontos. Na semana, a perda acumulada foi de 2,07%.

O volume financeiro somava R$12,05 bilhões antes dos ajustes finais, em sessão ainda marcada pelo vencimento de opções sobre ações.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)