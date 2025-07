'Ódio tomou conta de Moraes', diz Flávio sobre medida contra Bolsonaro

Do UOL, em São Paulo

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que os mandados do Supremo Tribunal Federal contra o pai, Jair Bolsonaro, são uma "humilhação proposital" e disse que o ministro Alexandre de Moraes tomou medidas desnecessárias nos pedidos feitos hoje.

O que aconteceu

Atos são "típicos de inquisição", afirmou Flávio. Em publicação nas redes sociais, ele disse que a proibição instituída pelo STF de contato com o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, foi "o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes para tomar medidas totalmente desnecessárias e covardes".

Senador também afirmou que pai é perseguido e que a "sentença final" dos processos contra Bolsonaro está pronta. "E todos nós sabemos que você não merecia estar passando por isso. Deus vai te honrar, pai", disse.

Fica firme, pai, não vão nos calar!

A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas.

Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de… pic.twitter.com/sQTWoMpoPm -- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 18, 2025

Flávio comentou o assunto pouco após Eduardo Bolsonaro se pronunciar dizendo que Moraes "dobrou aposta". Em um post em inglês na rede social X, o deputado licenciado disse que o processo deveria parar imediatamente.

Eduardo também marcou Trump no post e listou medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Até o momento, o presidente dos Estados Unidos, que publicou uma carta a Bolsonaro ontem, não se pronunciou sobre o assunto.

Mandados foram cumpridos pela PF nesta manhã

Ex-presidente é alvo de operação da PF nesta manhã. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do PL e nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio.

Bolsonaro será monitorado por tornozeleira e não poderá sair de casa das 19h às 7h, nem aos fins de semana. Além disso, está proibido de contatar embaixadores ou de se aproximar de embaixadas.

Advogados de Bolsonaro disseram que receberam a operação "com surpresa e indignação", porque sempre cumpriram todas as determinações da Justiça. Eles disseram que irão falar mais quando conhecerem a decisão judicial — a operação de hoje faz parte de uma ação sigilosa.