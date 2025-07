Festa do Ovo de Bastos (SP) é cancelada por causa da ameaça de gripe aviária

São Paulo, 18 - A tradicional Festa do Ovo, de Bastos, no interior de São Paulo, em sua 64ª edição, prevista para ocorrer entre os dias 27 a 31 de agosto do ano de 2025, foi cancelada. Comunicado nesse sentido foi divulgado pela Prefeitura de Bastos, em conjunto com a Associação Cultural e Esportiva Nikkey (Acenba) e o Sindicato Rural da cidade."Esta decisão foi tomada após reunião entre o prefeito, os representantes da Acenba e o Sindicato Rural de Bastos, considerando a atual ameaça da influenza aviária que representa riscos significativos para a avicultura regional", diz a nota.Segundo a prefeitura, a medida preventiva adotada demonstra o compromisso das autoridades municipais e do setor produtivo em proteger a avicultura de Bastos, reconhecida como um dos pilares fundamentais da economia local e importante fornecedora para a segurança alimentar nacional."A decisão de cancelamento, embora difícil, prioriza a segurança sanitária e a sustentabilidade da avicultura local", destacou. "A prefeitura reafirma seu compromisso em avaliar continuamente a situação e informar a população sobre eventuais atualizações relacionadas ao tema", concluiu.Alerta da APAA Associação Paulista de Avicultura (APA) reforçou em comunicado o alerta sobre a presença do vírus da influenza aviária em aves silvestres no Estado de São Paulo. "A campanha de orientação tem por objetivo conscientizar profissionais do setor avícola, tutores de aves, turistas e a população em geral sobre os riscos da doença e a importância de não manipular aves doentes ou mortas. A influenza aviária é uma enfermidade viral altamente contagiosa, que representa ameaça à saúde das aves, ao meio ambiente, à economia e à saúde pública", ressaltou a APA. O diretor Técnico da APA, José Roberto Bottura, recomendou que, diante da presença de aves silvestres com sinais clínicos como tremores, dificuldades respiratórias, asas caídas ou comportamento anormal, que a população evite qualquer contato direto. "Não toque, não tente socorrer e não remova aves doentes ou mortas", ressaltou. A orientação é informar imediatamente a Unidade de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo mais próxima ou entrar em contato pelo e-mail pesa.cda@gmail.com. No litoral paulista, também estão disponíveis números de contato de instituições ambientais para atendimento específico. Essas medidas são fundamentais para conter a disseminação do vírus e proteger a avicultura paulista.