Fed provavelmente poderá reduzir taxas no próximo ano, segundo Goolsbee

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, Austan Goolsbee, está "um pouco cauteloso" com os sinais do índice de preços ao consumidor de junho de que as tarifas estão aumentando a inflação de bens, mas ainda acredita que a economia dos EUA está em uma boa situação e que a taxa de juros do Fed pode cair nos próximos 12 meses.

"Temos um pouco do aspecto de "levantar poeira no ar" devido às mudanças de política estendidas que podem nos tirar do caminho de volta à inflação de 2%", disse Goolsbee em uma entrevista transmitida no podcast matinal do Daily Wire nesta sexta-feira. "Mas, de modo geral, ainda acho que o que está sendo apresentado pode levar as taxas a ficarem mais baixas no próximo ano, mais ou menos no mesmo período."

(Reportagem de Ann Saphir)