Explosão em centro policial em Los Angeles deixa ao menos 3 mortos

Uma explosão em uma instalação de treinamento do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles matou três delegados, informou a mídia local na sexta-feira, embora as autoridades ainda não tenham confirmado nenhuma morte.

Um porta-voz do Departamento do Xerife de Los Angeles disse que ocorreu uma explosão no Biscailuz Center Academy Training, no leste de Los Angeles. O porta-voz declarou que a causa estava sendo investigada e que eles ainda não estavam prontos para confirmar quaisquer mortes ou feridos.

O jornal Los Angeles Times, citando fontes policiais não identificadas, informou que três delegados foram mortos na explosão, que ocorreu quando um esquadrão antibombas moveu alguns explosivos.

Hilda Solis, que atua no Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles, disse em uma nota por escrito: "meu coração está com as famílias, amigos e colegas dos três indivíduos que perderam suas vidas no que parece ter sido uma explosão devastadora".

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, escreveu nas mídias sociais que havia conversado com o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, juntamente com o procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, Bill Essayli, "sobre o que parece ser um incidente horrível que matou pelo menos três pessoas em uma instalação de treinamento de aplicação da lei em Los Angeles".

Bondi disse que agentes federais estavam no local e trabalhando para saber mais.