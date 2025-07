Por que exercício físico faz bem para quem está tratando um câncer?

Pouco mais de uma década atrás, a recomendação padrão para pacientes com câncer era repousar. Mas o cenário mudou drasticamente.

Estudos com animais e, mais recentemente, com humanos, têm mostrado os efeitos positivos da atividade física em pacientes com diferentes tipos de tumor. E o exercício pode ser adaptado mesmo em situações delicadas.

Quem teve câncer de mama, por exemplo, e desenvolveu linfedema (inchaço causado pelo acúmulo de líquido linfático) pode treinar com o uso de malhas compressivas. Já pacientes com metástases ósseas devem evitar esportes de contato, mas são incentivados a fazer outros tipos de atividades.

Ou seja, cada caso tem suas particularidades, mas raramente o exercício é proibido —salvo em episódios específicos, como febre ou infecção. O acompanhamento médico e de um profissional de Educação Física é sempre importante.

Imagem: iStock

Corpo em movimento, mente mais forte

Embora os benefícios físicos do exercício sejam bem documentados (melhora da função pulmonar, cardíaca e muscular), pacientes com câncer também podem experimentar melhora na qualidade de vida, saúde mental e bem-estar emocional com a prática de atividade física.

Quando o exercício é feito em grupo, ao ar livre e com prazer, pode haver troca de experiências, apoio emocional e inspiração mútua — tudo isso cria uma rede de acolhimento que ajuda os pacientes a aderirem ao programa de exercícios, mesmo diante do cansaço, da dor ou da tristeza.

E já há sinais promissores da associação entre exercícios físicos e a melhora da neuropatia periférica (lesão nos nervos periféricos e que é um efeito colateral comum da quimioterapia) e da insônia, sobretudo em mulheres com câncer de mama.

A atividade física também pode ajudar a evitar quadros como caquexia (perda extrema de peso e força), que compromete a resposta ao tratamento e aumenta o tempo de internação.

*Com informações de reportagem e coluna do VivaBem, respectivamente, de 21/10/2021 e 23/11/2023