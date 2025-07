'Estou bem, já em atividade', diz padre Júlio Lancellotti após ser internado em SP

O padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de São Paulo, foi internado na quinta-feira, 18, para receber hidratação por conta do um quadro de infecção abdominal e desidratação severa. Ao Estadão, ele disse que está bem, recebeu alta nesta sexta, 18, e já retomou as atividades.

"Eu estou bem, só de quinta para sexta que passei no hospital para hidratação, mas já estou em atividade."

O pároco é uma figura conhecida nacionalmente pelo trabalho que realiza com a população em situação de rua na capital paulista. Há mais de 40 anos milita pelos pobres.

Paulistano nascido no bairro do Brás, Lancellotti é também o padre responsável pela Paróquia de São Miguel Arcanjo, da Mooca, desde 1986, onde começou o trabalho pastoral com populações de rua, menores infratores e crianças com HIV.