Escova de dentes elétrica limpa melhor? Vale o investimento? Veja modelos

Escovas de dentes elétricas têm se popularizado no Brasil, principalmente graças ao aumento de opções disponíveis no mercado. Hoje em dia, não é mais necessário investir altos valores para ter esse item tecnológico no banheiro.

Ainda assim, muita gente tem dúvidas sobre como elas funcionam e qual escolher. A seguir, explicamos os principais pontos e destacamos alguns modelos em oferta, a patir de R$ 93.

Escovas elétricas limpam melhor?

Ainda não há um consenso científico definitivo sobre o tema. Estudos indicam que escovas elétricas podem remover mais placa bacteriana e ajudar na prevenção da gengivite. Muitas pessoas sentem uma sensação de maior limpeza após utilizá-las.

Mas vale lembrar: uma escovação manual bem feita também é eficaz. A vantagem da tecnologia está em facilitar o processo, garantindo o tempo ideal de escovação (que é de pelo dois minutos, em qualquer método) e uma movimentação mais eficiente por todos os dentes, com menor esforço.

Como o movimento é automático (oscilar ou vibrar, dependendo do modelo), a limpeza tende a ser mais uniforme e consistente. Para quem tem dificuldade em escovar corretamente, falta de coordenação, sensibilidade ou mobilidade reduzida, a escova elétrica pode fazer ainda mais diferença.

Modelos com bom custo-benefício

Eu deveria trocar?

Se você já escova os dentes direitinho, com a técnica certa, pelos dois minutos e com uma boa escova "comum", está tudo certo. Mas, se sente que pode melhorar esse processo, a versão elétrica ajuda a padronizar a escovação.

Uso de aparelho ortodôntico, gengivas seníveis, mobilidade reduzida nas mãos ou simplesmente o desejo de facilitar a rotina são bons motivos para considerar o upgrade.

Alguns modelos contam com recursos como:

temporizador para garantir o tempo mínimo de escovação (2 minutos)

sensores de pressão que avisam se você está forçando demais

inteligência artificial ou aplicativo de celular para trazer ainda mais tecnologia

Como escolher a melhor escova elétrica?

Fique de olho nesses critérios:

Tipo de movimento : cada tecnologia proporciona uma experiência diferente:

Giratório: cabeça pequena e circular, que gira para frente e para trás;

Sônico: vibra em alta velocidade, movimentando as cerdas lateralmente;

Ultrassônico: usa ondas de ultrassom para higienização mais profunda.

Autonomia da bateria : o modelo é recarregável ou usa pilhas? Quanto tempo dura entre as recargas?

Sensor de pressão : evita escovação agressiva que pode machucar a gengiva.

Temporizador embutido : ajuda a cumprir os dois minutos recomendados pelos profissionais.

Compatibilidade com refis : são fáceis de encontrar? O preço é acessível?

: são fáceis de encontrar? O preço é acessível? Extras tech: conexão com app, rastreamento de zonas, modo clareamento, estojo para viagem, tela, entre outros.

O que muda de um modelo para outro?

No Brasil, os preços variam bastante: de cerca de R$ 100 até mais de R$ 1.000. Os modelos mais simples entregam o essencial: limpeza eficiente com movimento automático. Já os mais premium trazem diferenciais como múltiplos modos de escovação, alertas em tempo real, carregamento por indução e até esterilização por luz UV.

Tudo vai depender de quanto você está disposto a investir. Independentemente do modelo escolhido, vale lembrar: escova elétrica não substitui o uso do fio dental nem as visitas regulares ao dentista!

Modelos mais avançados

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.