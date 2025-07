Enfrentamentos em protesto contra colonização na Cisjordânia

Confrontos entre palestinos e forças israelenses irromperam nesta sexta-feira (18) na Cisjordânia ocupada durante um protesto contra a instalação de um novo assentamento de colonos israelenses.

"Viemos a esta área para protestar e dizer: 'Esta terra é nossa, não de vocês'", declarou à AFP Ghasan Bazur, chefe do conselho do povo de Raba, no norte da Cisjordânia.

Os assentamentos israelenses são considerados ilegais pelo direito internacional e a ONU os denuncia regularmente.

A legislação israelense proíbe a instalação de postos avançados, formados por tendas e caravanas, como o realizado em Raba durante a noite.

Com bandeiras palestinas e do partido governista Fatah, um grupo de homens marchou de Raba até uma colina vizinha, onde os colonos instalaram um posto avançado, reportou um jornalista da AFP.

Ali se dirigiram após a oração desta sexta-feira, até que chegaram soldados israelenses e os dispersaram com gás lacrimogêneo.

Treze pessoas foram intoxicadas e atendidas pelo Crescente Vermelho palestino, segundo informou a organização.

De acordo com Bazur, os colonos israelenses tomaram o controle do topo da colina para instalar um posto avançado, impedindo os palestinos de acessar as terras agrícolas vizinhas.

O Exército israelense, por sua vez, não respondeu aos pedidos de informação da AFP.

A violência na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, aumentou na área desde o início da guerra em Gaza, desencadeada após o ataque em Israel realizado pelo movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023.

