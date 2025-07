Electrolux enfrenta mercado europeu difícil e lucro do 2º tri decepciona

Por Greta Rosen Fondahn

ESTOCOLMO (Reuters) - A fabricante de eletrodomésticos Electrolux não atendeu às expectativas de lucro operacional para o segundo trimestre nesta sexta-feira, devido à fraca demanda na Europa, fazendo com que o preço de suas ações caísse 16%.

O lucro operacional do grupo sueco, cujas marcas também incluem Frigidaire e AEG, totalizou 797 milhões de coroas sueca (US$82 milhões), uma vez que seus negócios na América do Norte impulsionaram um crescimento orgânico nas vendas de 2%. Isso em comparação com 419 milhões de coroas há um ano.

Excluindo um ganho isolado de 180 milhões de coroas pela venda de uma marca registrada na Índia, no entanto, o lucro ficou abaixo do previsto por uma pesquisa fornecida pela Electrolux, de 710 milhões de coroas.

A Electrolux disse que suas principais marcas continuaram superando o desempenho do mercado na Europa, mas que a demanda geral do mercado diminuiu com o aumento da pressão competitiva.

"A Europa tem sido um mercado extremamente difícil no segundo trimestre. Vimos níveis de preços muito agressivos na Europa", disse o presidente-executivo Yannick Fierling a analistas e jornalistas durante uma teleconferência. "O mercado na Europa... estava especialmente deprimido e difícil."

Embora houvesse indicações de uma melhora no mercado europeu no final do período, é muito cedo para dizer se isso continuará no terceiro trimestre, disse ele.

A diretora financeira da Electrolux, Therese Friberg, disse que a melhora foi nos volumes, enquanto os preços permaneceram pressionados.

As ações da Electrolux caíram cerca de 16% nesta sexta-feira, levando a queda acumulada no ano a 34%.

A Electrolux disse que, tanto na Europa quanto na América do Norte, a demanda foi afetada pela incerteza sobre os desdobramentos geopolíticos, com as famílias ainda optando por produtos mais baratos.