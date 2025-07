Ele trabalhou sem folga 90 horas por semana e construiu império de R$ 52 bi

Todd Graves abdicou de folgas e trabalhou 90 horas por semana para seguir atrás de seu sonho. Ele encarou rejeições de bancos e investidores, arranjou dinheiro emprestado com amigos e familiares e, depois de muito suor, hoje é dono de uma rede de frango frito nos Estados Unidos que conseguiu atingir US$ 5,1 bilhões (R$ 28,3 bilhões na cotação atual) em vendas líquidas no ano passado.

O que aconteceu

A história da Raising Cane's Chicken Fingers, contada à CNBC Make It, começa em 1996, quando a primeira unidade foi inaugurada no sul da Lousiana. Mas, antes disso, Todd Graves precisou trabalhar 90 horas por semana em uma refinaria de petróleo e ainda pescar salmão no Alaska para juntar dinheiro para o seu negócio, que ganhou o nome de seu antigo labrador retriever, Raising Cane.

Todd Graves tinha apenas 24 anos na época. Hoje, cada vez mais perto dos 60, ele pode comemorar: sua rede de restaurantes passou a faturar bilhões e cresceu para mais de 900 unidades. No último ano, foram abertos 118 restaurantes. Cerca de cem devem ser inaugurados este ano, com outros 200 em desenvolvimento.

O restaurante não ficou apenas nos Estados Unidos e hoje está presente em outros países. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e Qatar têm unidades. A ideia é continuar expandindo a rede mundo afora.

Nos quase 30 anos desde a fundação, o Cane's apostou na simplicidade e não mexeu no menu: tiras de frango, batatas fritas, torrada, salada de repolho e um molho especial. Até seu sanduíche é simples: três tiras de frango com alface e molho Cane's em um pão.

Quando nossos clientes entram no drive-thru ou passam pela porta, eles sabem imediatamente o que esperar AJ Kumaran, que divide o cargo de co-CEO com Graves

Maior que KFC

A Raising Cane's se tornou recentemente a terceira maior cadeia de frango dos EUA em vendas, atrás apenas da Chick-fil-A e da Popeyes. A empresa privada superou o tradicional KFC, que caiu para a quinta colocação.

A Cane's informou à CNBC que suas vendas totais subiram para US$ 5,1 bilhões no último ano, mais que o dobro do total de 2021. O aumento de 10,8% no tráfego de clientes em 2024 contribuiu para esse total, mesmo com a redução geral dos gastos dos consumidores.

Mas Todd Graves tem ambições ainda maiores. Ele afirmou que deseja que a Raising Cane's se torne uma das dez maiores cadeias de restaurantes dos EUA. Atualmente, ela ocupa o 18º lugar, subindo dez posições em relação ao ano anterior entre restaurantes norte-americanos com base nas vendas de 2024- segundo lista da Technomic, empresa de pesquisa e consultoria.

Forbes 400

O sucesso da Raising Cane's levou Todd Graves a ocupar um lugar no mais recente levantamento da Forbes 400, lista com as 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos da América -ele aparece no 107º lugar, à frente de nomes como Ralph Lauren (#110) e Steven Spielberg (#247). Hoje, ele conta com um patrimônio de US$ 9,5 bilhões, o equivalente a R$ 52 bilhões na cotação atual.