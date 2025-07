Shopee não está dando até R$ 500 para quem responder questionário; é golpe

Do UOL, no Rio

Não é verdade que a Shopee esteja recompensado com valores de até R$ 500 quem responder a um questionário virtual. Publicações nas redes sociais que divulgam a suposta promoção direcionam para link suspeito que condiciona o acesso ao prêmio ao pagamento de uma taxa.

O que diz o post

Em um vídeo que circula no Facebook, uma pessoa diz que a Shopee está premiando com até R$ 500 em compras quem responder a um questionário. No final, ela diz que o valor pode ser sacado e enviado para uma conta pela chave-Pix. Os posts compartilham um link suspeito que se passa pela Shopee.

Por que é falso

Shopee nega promoção. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da Shopee disse que não existe a promoção divulgada nos posts. A empresa afirmou também que monitora possíveis golpes e uso indevido da marca, e notifica autoridades e provedores para remoção do conteúdo fraudulento.

A informação sobre uma suposta promoção da Shopee que premia os usuários após a participação de uma pesquisa em um site desconhecido é falsa. A plataforma reforça que não solicita dados de usuários fora do aplicativo ou outro canal oficial. Shopee, em nota ao UOL Confere

Publicações direcionam para link suspeito. Os posts levam para uma página que imita a identidade visual da Shopee e direcionam o usuário para um questionário. No final, é dito que, para conseguir sacar o suposto prêmio, a pessoa deve pagar uma taxa de imposto no valor de R$ 19,97. Neste momento, a página se passa pelo site da Receita Federal.

