Dois altos dignatários religiosos vão a Gaza após ataque contra igreja

Os dois mais altos dignitários cristãos de Jerusalém viajaram para Gaza nesta sexta-feira (18), um dia após o ataque israelense que atingiu a única igreja católica do território palestino, causando três mortes e vários feridos - entre eles o pároco argentino Gabriel Romanelli.

O patriarca latino católico de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, e seu homólogo ortodoxo grego, Teófilo III, lideram uma "delegação eclesiástica" que se reunirá com os cristãos de Gaza após o ataque contra a igreja da Sagrada Família, anunciaram ambas as igrejas, informaram o Patriarcado Latino e a Igreja Ortodoxa Grega.

Esta rara visita à Faixa de Gaza ? devastada por mais de 21 meses de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas ? ocorre um dia após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressar seu "profundo pesar" pelo ataque à igreja, destacando que foi "um disparo indireto".

A delegação eclesiástica expressou "a preocupação das igrejas da Terra Santa pela comunidade de Gaza", declarou o Patriarcado Latino de Jerusalém.

"Durante sua visita, se encontraram com membros da comunidade cristã local, apresentará suas condolências, oferecerá seu apoio e se solidarizará com as pessoas afetadas", acrescentaram.

O patriarcado qualificou esta visita como "um forte testemunho" de solidariedade e unidade da Igreja.

O papa Leão XIV, líder dos católicos do mundo, afirmou estar "profundamente entristecido" pelo ataque contra a igreja, onde se refugiavam centenas de pessoas deslocadas, incluindo crianças e pessoas com necessidades especiais.

