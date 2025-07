Diretor do Fed pede corte de juros já em julho em meio a riscos maiores para o crescimento

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse na quinta-feira que segue acreditando que o banco central dos Estados Unidos deve cortar a taxa de juros neste mês, em meio a riscos crescentes para a economia e à probabilidade de que as tarifas não provoquem um aumento persistente nas pressões de preços.

"Faz sentido cortar a taxa de juros em 25 pontos-base daqui a duas semanas", disse Waller em uma reunião do Money Marketeers da Universidade de Nova York.

"Considero os dados concretos e não concretos sobre a atividade econômica e o mercado de trabalho consistentes: a economia ainda está crescendo, mas seu ímpeto diminuiu significativamente, e os riscos para o mandato de emprego aumentaram", o que justifica o corte de juros, disse ele.

Todas as evidências sugerem que o Fed pode ignorar o impacto das tarifas e se concentrar em outras questões que afetam a economia, acrescentou.

A próxima reunião de política monetária do Fed está marcada para 29 e 30 de julho.

Waller é uma das duas autoridades do Fed que têm expressado interesse em reduzir os juros neste mês, considerando que o aumento das taxas de importação será um evento único que as autoridades poderão ignorar.

Um afrouxamento em julho poderia ser seguido por mais cortes, já que o Fed não precisa mais de uma postura de política monetária destinada a desacelerar a economia, disse Waller, observando que a taxa de juros está bem acima dos 3% que as autoridades consideram seu nível de longo prazo.

Se a inflação subjacente continuar sob controle e as expectativas de futuros aumentos de preços permanecerem contidas em meio a um crescimento lento, "eu apoiaria mais cortes de 25 pontos-base para levar a política monetária ao nível neutro", disse ele.

Uma taxa de nível neutro não é considerada nem contracionista ou expansionista.

A última vez que o Fed cortou os juros foi em dezembro de 2024, quando reduziu sua taxa em 25 pontos-base. Waller advertiu que a decisão de não cortar os juros neste mês poderia criar problemas no futuro.

"Se reduzirmos nossa taxa em julho e os dados subsequentes de emprego e inflação apontarem para menos cortes, teremos a opção de manter a política estável por uma ou mais reuniões", disse Waller.

Porém, se a fraqueza econômica se acelerar, "esperar até setembro ou até mesmo o fim do ano nos colocaria em risco de ficar atrás da curva da política apropriada", disse ele.

A política monetária do Fed não está em um curso predefinido e as decisões de juros serão tomadas reunião por reunião, acrescentou ele.

A maioria das autoridades do Fed não demonstra interesse em alterar a taxa de juros de 4,25% a 4,5%, uma vez que a inflação permanece acima da meta, a economia está se saindo bem de modo geral e não está claro o quanto as tarifas do presidente Donald Trump criarão de pressão sobre os preços.

Atualmente, os mercados estão prevendo uma data de início para os cortes de juros em setembro, e as autoridades do Fed previram duas reduções na reunião de junho.

Waller enfatizou em comentários recentes que seu interesse em cortar os juros em breve não é "político". Ele é amplamente considerado como candidato a sucessor do chair do Fed, Jerome Powell, que tem sido atacado regularmente por Trump por não cortar os juros.

Waller foi questionado durante o evento se alguém do governo Trump o havia abordado sobre a possibilidade de se tornar chair do Fed. Ele respondeu que "não", sem dar mais detalhes.