Defesa de Bolsonaro diz que recebe com 'surpresa e indignação' medidas cautelares contra ele

A defesa de Jair Bolsonaro disse ter recebido "com surpresa e indignação" a imposição de medidas cautelares contra o o ex-presidente na manhã desta sexta-feira, 18. Os advogados de Bolsonaro ainda classificaram as medidas de "severas" e alegaram que, até o presente momento, o ex-presidente "sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário". Por fim, a equipe jurídica de Bolsonaro disse que vai se pronunciar "oportunamente" e informou ainda não conhecer a decisão judicial.