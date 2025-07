Testamos creme Veet: 'depilação rápida e sem dor'

A remoção de pelos com lâmina costuma deixar minha pele ressecada e, às vezes, causa alguns ferimentos. Por isso, comecei a apostar em alternativas como o uso de cremes depilatórios. Um dos meus favoritos é o da marca Veet para peles delicadas.

O produto vem com uma espátula com curvas que acompanham o formato do corpo — e pode ser usada tanto para aplicar quanto para remover o produto e os pelos. Confira tudo o que aprovei e o que avalio que pode melhorar nesse creme depilatório.

O que mais gostei

Acompanha espátula para aplicar e remover produto. A espátula que vem no kit deixa o processo de remoção de pelos bem mais prático e com menos sujeira. Ela ajuda a espalhar bem o creme no corpo. É só deixar agir pelo tempo necessário, e então utilizá-la também para remoção.

Tira pelos rapidamente. A marca recomenda aguardar entre cinco a dez minutos para tirar os pelos. Para mim, funcionou deixar agir por cinco minutos. A depilação rápida facilita bastante a minha rotina corrida. No meu caso, os pelos crescem a partir de três dias, o que está na média dos cremes depilatórios que já testei.

Pelos saem sem dor. Eu o utilizei durante três meses para remover pelos das pernas. Em todas as vezes, o produto não provocou qualquer tipo de ardência, dor ou ferimentos em minha pele.

O produto rende bem. O creme Veet é vendido em uma embalagem em formato de bisnaga com 100ml, e mostrou bom rendimento nos três meses de uso.

Não senti pele ressecada. Minhas pernas não ficaram com aparência de ressecamento após a aplicação do produto e retirada dos pelos. Segundo o fabricante, o creme é dermatologicamente testado, tem fórmula com redução de 35% de ingredientes químicos.

Espátula possui curvas que seguem o formato do corpo, ajudando na remoção dos pelos de maneira suave Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Preço um pouco elevado. O creme Veet pode ser encontrado por a partir de R$ 38,99 e é um pouco mais caro do que produtos de outras marcas. Para balancear esse ponto, você pode considerar o custo-benefício do produto. Se encontrá-lo com desconto, melhor ainda.

Cheiro intenso. O creme tem uma fragrância agradável, mas considero que seja forte, principalmente por conta da necessidade de deixar agir por alguns minutos na pele. Se você tiver tendência a alergias respiratórias, pode ser um ponto de atenção.

O que mudou para mim?

Já que o produto vem com uma espátula que ajuda a espalhar o creme e remover os pelos, o processo de remoção fica bem mais prático.

Creme depilatório deve ser testado em parte do corpo antes de aplicação Imagem: Juliana Almirante

Para quem indico o produto?

Avalio que esse produto tem um custo-benefício interessante para quem busca uma depilação rápida e sem dor. O creme depilatório pode ser usado nas pernas, axilas, braços e virilha.

O fabricante indica testar a sensibilidade aplicando o produto em uma pequena área da região que será depilada. O uso só é recomendado se não houver reação após 24 horas.

Contudo, ele não pode ser aplicado no rosto, nariz, cabeça, orelhas, mamilos, áreas perianais ou genitais. Também não é indicado uso em áreas lesionadas, manchadas ou irritadas.

