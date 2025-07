Confiança do consumidor dos EUA melhora em julho

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos melhorou em julho e, embora as expectativas de inflação tenham continuado a declinar, as famílias ainda veem um risco substancial de aumento das pressões sobre os preços no futuro.

A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan mostrou nesta sexta-feira que seu Índice de Confiança do Consumidor subiu para 61,8 este mês, de uma leitura final de 60,7 em junho. Economistas consultados pela Reuters previam leitura de 61,5.

"É improvável que os consumidores recuperem sua confiança na economia, a menos que se sintam seguros de que a inflação não deve piorar, por exemplo, se a política comercial se estabilizar em um futuro previsível", disse Joanne Hsu, diretora da Pesquisa de Consumidores, em um comunicado.

"Neste momento, as entrevistas revelam poucas evidências de que outros acontecimentos, incluindo a recente aprovação da lei de impostos e gastos, tenham mudado muito a confiança do consumidor."

As expectativas de inflação em 12 meses dos consumidores caíram de 5,0% em junho para 4,4%. As expectativas de inflação de longo prazo recuaram para 3,6%, de 4,0% no mês passado.

"Ambas as leituras são as mais baixas desde fevereiro de 2025, mas permanecem acima de dezembro de 2024, indicando que os consumidores ainda percebem um risco substancial de que a inflação aumente no futuro", disse Hsu.

(Reportagem de Lucia Mutikani)