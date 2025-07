CNU 2025: veja quais as regiões com mais vagas para o 'Enem dos Concursos'

As inscrições para a segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) se encerram neste domingo (20), às 23h59 (horário de Brasília). No total, são 3.652 vagas disponíveis. Veja, abaixo, quais são as regiões do país com mais vagas para o "Enem dos Concursos".

O que aconteceu

A região do Brasil com mais vagas para o CPNU 2 é a Centro-Oeste: 1.012. O Sudeste aparece em segundo, com 820 vagas, seguido de Nordeste (173) e Norte (145). O Sul é a região nacional menos contemplada na edição atual do "Enem dos Concursos": 58.

Ainda há disponíveis outras 1.444 vagas para cargos que permitem lotação em cidades diferentes, a depender da necessidade do órgão público, segundo consta no edital do concurso.

Imagem: Reprodução/Secom

As 3.652 vagas são para 32 órgãos, separados em nove blocos temáticos, com provas aplicadas em dois dias em centenas de municípios de todo o país. A primeira fase acontece em outubro, e a segunda em dezembro.

Os salários variam entre R$ 4.063,46 até R$ 16.413,35. A taxa de inscrição é de R$ 70 e pode ser feita neste link: https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a banca responsável pelo concurso.

Para se inscrever, é necessário ter uma conta ativa no Gov.br, em qualquer nível (ouro, prata e bronze). Caso ainda não tenha, o participante deve criar gratuitamente antes de iniciar o processo de inscrição.

Os nove blocos temáticos do CNU

Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência - Vagas: 789 Cultura e Educação - Vagas: 130 Ciências, Dados e Tecnologia - Vagas: 212 Engenharias e Arquitetura - Vagas: 306 Administração - Vagas: 1.172 Desenvolvimento Socioeconômico - Vagas: 285 Justiça e Defesa - Vagas: 250 Intermediário - Saúde - Vagas: 168 Intermediário - Regulação - Vagas: 340

Dois dias de aplicação de provas em 228 cidades. A primeira data será dia 5 de outubro, com provas objetivas. A segunda data - prevista para 7 de dezembro - trará as provas discursivas. Porém, apenas os candidatos habilitados na 1ª fase serão convocados para a segunda data.

Prova objetiva (múltipla escolha com 5 alternativas e apenas uma correta)

90 questões para nível superior (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)

68 questões para nível intermediário (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos)

Horário do nível superior: 13h às 18h (5h)

13h às 18h (5h) Horário do nível intermediário: 13h às 16h30 (3h30)

Prova Discursiva

Nível superior: 2 questões discursivas (das 13h às 16h)

Nível intermediário: 1 redação dissertativa-argumentativa (das 13h às 15h)

A nova edição terá mudanças na política de cotas. Veja a distribuição entre os cotistas: 25% para pessoas negras;

3% para pessoas indígenas;

2% para pessoas quilombolas;

5% para pessoas com deficiência (PcD). Reserva de vagas para mulheres na 2ª fase do concurso. Caso o percentual de candidatas classificadas à fase seja inferior a 50%, haverá uma equiparação a fim de promover equilíbrio de gênero.

Cronograma do CNU 2025