Chefes de finanças do G20 concordam com comunicado que enfatiza importância de independência dos bancos centrais

DURBAN, África do Sul (Reuters) - Os líderes de finanças dos países do G20 chegaram a um comunicado nesta sexta-feira que enfatizou a importância da independência dos bancos centrais, após uma reunião de dois dias em Durban, na África do Sul.

"Os bancos centrais estão fortemente comprometidos em garantir a estabilidade de preços, de acordo com seus respectivos mandatos, e continuarão ajustando suas políticas de forma dependente dos dados. A independência dos bancos centrais é fundamental para atingir esse objetivo", afirmou o comunicado.

(Reportagem de Maria Martinez, Olivia Kumwenda-Mtambo, Kopano Gumbi, Colleen Goko e Philip Blenkinsop)