Chá para tosse: 11 receitas simples para aliviar o sintoma

É só as temperaturas caírem que a tosse dá as caras, tanto na versão seca, quanto com catarro. Isso porque a estação mais fria está relacionada a um aumento de secreções nas vias aéreas, além de uma maior disposição a ter gripe e resfriados.

Sabia que o chá ajuda na hidratação do paciente, proporcionando uma maior fluidez das secreções? Isso colabora para a melhora da tosse.

Além disso, existem ervas com propriedades expectorantes. Outro ponto interessante é que associá-lo ao mel ou açúcar ajuda a diminuir o reflexo da tosse.

É importante lembrar que, sozinhos, os chás não são mais do que um paliativo. A tosse normalmente é uma reação do organismo a processos alérgicos, no caso da seca, ou a infecções bacterianas ou fúngicas, se pensarmos na tosse produtiva.

Em ambos os casos, é preciso também tratar também as causas com orientação médica. Mas enquanto os sintomas não passam, pode ser interessante recorrer a essas receitas caseiras para ajudar no desconforto causado pela tosse. Veja quais chás podem ajudar:

Chás para tosse: benefícios e receitas

1. Chá de canela e cravo

Benefícios: A canela e o cravo possuem taninos que ajudam a reduzir a produção de muco, possuem atividade antiinflamatória, antioxidante e expectorante. O cravo, em específico, contém eugenol, uma substância com propriedades antissépticas e analgésicas, que podem ajudar a aliviar a irritação na garganta e reduzir a tosse.

Como fazer: Coloque uma canela em pau e três cravos da índia em uma xícara de água para ferver, e assim que levantar fervura aguarde cerca de 2 minutos e desligue o fogo. Espere cerca de 5 a 10 minutos, coe e beba o chá.

2. Chá de eucalipto

Benefícios: O eucalipto contém compostos como o cineol (também conhecido como eucaliptol), que possui propriedades expectorantes e broncodilatadoras e ajuda a diluir o muco nos pulmões, facilitando sua eliminação e aliviando a tosse. Há também a substância citronelol auxilia na fluidificação das secreções para que fique mais fácil de eliminá-las. Além disso, o chá de eucalipto também pode ter efeitos calmantes na mucosa da garganta, reduzindo a irritação e a necessidade de tossir.

Como fazer: Faça uma infusão usando uma colher de sopa de folhas de eucalipto picadas para 150 ml de água. Primeiro ferva a água e, assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione as folhas de eucalipto, tampando o recipiente por entre 5 a 10 minutos. Coe e beba.

3. Chá de tomilho

Benefícios: O tomilho possui propriedades antimicrobianas e expectorantes. Ele contém compostos como o timol e o carvacrol, que ajudam a relaxar os músculos brônquicos, facilitando a eliminação do muco e reduzindo a tosse.

Como fazer: Esse chá também é feito como infusão, fervendo 1 xícara de chá de água e depois da fervura levantar, adicionando 1 colher de chá de folhas de tomilho secas ou frescas. Tampe o recipiente, espere 5 a 10 minutos e então coe e beba.

4. Chá de hortelã

Benefícios: A hortelã tem propriedades calmantes e descongestionantes, o que pode ajudar a aliviar a irritação e a tosse. A mentol, presente na hortelã, tem um efeito refrescante e anestésico suave na garganta, proporcionando alívio temporário dos sintomas. Além disso, ela possui vitamina C, que melhora a imunidade, fazendo organismo combater os agentes bacterianos ou virais que causam tosse decorrente de resfriados, gripes e infecções de garganta.

Como fazer: Faça uma infusão usando 3 folhas de hortelã picadas para 200 ml de água. Primeiro ferva a água e, assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã, tampando o recipiente por entre 5 a 10 minutos. Coe e beba.

5. Chá de gengibre

Benefícios: O gengibre possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, podendo ajudar a reduzir a inflamação na garganta e aliviar a tosse. Isso ocorre graças aos compostos gingerol, chogaol e zingerona. Além disso, o gengibre pode ajudar a soltar o muco e facilitar a respiração.

Como fazer: Antes de tudo, limpe bem o gengibre com água e uma escovinha própria para lavagem de legumes. Fatie um pedaço de mais ou menos 5 centímetros e leve ao fogo em uma e meia xícara de água. Deixe ferver por 5 minutos, retire do fogo, espere um pouco e beba.

6. Chá de alcaçuz

Benefícios: O alcaçuz contém uma substância chamada glicirrizina, que possui propriedades anti-inflamatórias e expectorantes, o que significa que pode ajudar a soltar o muco e aliviar a tosse.

Como fazer: Esse chá é feito como infusão, fervendo 1 litro e meio de água e depois da fervura levantar, adicionando duas colheres de sopa de raiz de alcaçuz. Tampe o recipiente, espere 5 a 10 minutos e então coe e beba.

7. Chá de orégano

Benefícios: O orégano é conhecido por conter compostos como carvacrol e timol, que possuem propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, que ajudam a combater vírus e bactérias que infectam o organismo provocando infecções e inflamações de garganta, gripes e resfriados. O timol tem um efeito benéfico para tosses com catarro, por ajudar a prevenir a ocorrência de uma potencial infecção decorrente da acumulação de muco.

Como fazer: Faça uma infusão usando 1 colher de sopa de orégano para 200 ml de água. Primeiro ferva a água e, assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione as folhas de orégano, tampando o recipiente por entre 5 a 10 minutos. Coe e beba.

8. Chá de endro

Benefícios: O endro possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias, podendo ajudar a aliviar a dor de garganta e a tosse associada. Isso vem de substâncias como o anetol, um composto responsável pelo aroma característico dessa semente, com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, e os flavonoides - como a quercetina - que tem ação anti-inflamatória.

Como fazer: Esse chá é feito como infusão, fervendo 200 ml de água e depois da fervura levantar, adicionando uma colher de sopa de sementes de endro. Tampe o recipiente, espere 5 a 10 minutos e então coe e beba.

9. Chá de alecrim

Benefícios: O alecrim possui substâncias como o ácido rosmarínico, um antioxidante que possui propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras, e a cânfora, um composto com efeito estimulante e expectorante. É também rico em flavonoides como a luteolina, que possui atividade antioxidante e anti-inflamatória.

Como fazer: O chá é preparado em forma de infusão, fervendo 200 ml de água e, assim que levantar fervura, adicione uma colher de sopa de alecrim. Tampe o recipiente, espere 5 a 10 minutos. Coe e beba.

10. Chá de romã

Benefícios: A romã é rica em polifenóis, como o ácido elágico e as punicalaginas, que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ainda traz antocianinas, compostos responsáveis pela cor vermelha da romã, com ação antioxidante e taninos, substâncias adstringentes que conferem sabor ao chá. Todos esses itens melhoram o sistema imunológico contra infecções respiratórias e de garganta.

Como fazer: Faça uma infusão usando 2 colheres de sopa de sementes de romã para 200 ml de água. Primeiro ferva a água e, assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione as folhas de romã, tampando o recipiente por entre 5 a 10 minutos. Coe e beba.

11. Chá de capim-limão

Benefícios: O capim-limão possui propriedades calmantes e pode ajudar a aliviar a irritação na garganta. Ele também pode ter efeitos expectorantes leves, ajudando a reduzir a tosse.

Como fazer: O chá é preparado em forma de infusão, fervendo 200 ml de água e, assim que levantar fervura, adicione 4 a 6 folhas de capim santo picadas. Tampe o recipiente, espere 5 a 10 minutos. Coe e beba.

Dica extra: adicione limão ou laranja!

Benefícios: Essas duas frutas possuem propriedades anti-inflamatórias e bastante vitamina C, que ajudam no combate a infecções, fortalecendo o sistema imunológico.

Como fazer: Você pode adicionar seu sumo ao qualquer um dos chás indicados nessa reportagem!

Pode adoçar esses chás para tosse?

Apesar do açúcar ser inimigo da saúde, nesse caso ele ajuda a reduzir o reflexo da tosse, como já explicamos. Além disso, usar o mel como adoçante aumenta as propriedades antibacterianas e expectorantes, diminuindo os sintomas de resfriados, como tosse e produção de muco.

Com que frequência devo consumir esses chás?

Você pode consumi-los de uma a três vezes ao dia. Procure variar o consumo para ter mais micronutrientes diferentes em sua alimentação.

Fontes: Alice Cristina Coca Mendes, nutricionista da UBS Jardim Paranapanema, gerenciada pelo CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo; Cicero Matsuyama, otorrinolaringologista e coordenador geral da Residência Médica em Otorrinolaringologia do Hospital CEMA (SP), diretor de cursos do Departamento de Otorrinolaringología da APM (Associação Paulista de Medicina) e diretor de cursos da ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial); Daniel Magnoni, nutrólogo na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, chefe da Seção de Nutrologia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e coordenador do Serviço de Nutrição Clínica e Nutrologia do HCor (Hospital do Coração)