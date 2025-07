Cerne e Senai farão estudo para atrair data centers ao Nordeste e evitar 'curtailments'

O Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne) e o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER) vão realizar um estudo com objetivo de atrair data centers para o Nordeste. A ideia é diversificar a demanda das indústrias de energia eólica da região, em meio às perdas causadas pelos chamados curtailments do governo.

O setor, caracterizado pelo alto consumo de energia nas operações, seria "a aposta de mais curto prazo" para aproveitar o excedente da oferta de energia elétrica no nordeste, que por falta de possibilidade de escoamento tem sofrido cortes (curtailments) e causado prejuízos bilionários às empresas que geram energia renovável.

"Nós estamos vivendo um período em que atingimos um superávit bastante significativo de energia na região do Brasil Equatorial, que vai de Pernambuco até o Amapá, incluindo o Rio Grande do Norte, o Ceará e o Piauí", disse em nota o chairman do Cerne e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

O tema foi discutido esta semana em reunião fechada promovida pelo Cerne com executivos, investidores e especialistas do setor de data centers e inteligência artificial do Brasil e da Coreia do Sul. O encontro foi realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, e outros semelhantes são previstos com representantes de gigantes do setor de tecnologia da China e dos Estados Unidos, informaram as entidades.

"Já que o Sistema não consegue absorver toda a energia que a gente é capaz de gerar, e ainda tem o offshore para entrar, nós temos que começar a conectar novos consumos de grande escala para a região. Isso inclui data centers, plantas de hidrogênio e todo tipo de energia verde", acrescentou Prates. "Nós estamos buscando novos mercados para a nossa energia, e isso é urgente."

O estudo terá cinco etapas, deve durar de 8 a 10 meses, e vai mapear os melhores locais para a instalação de data centers. A definição de modelos de negócio a serem priorizados, e uma plataforma on-line para visualização e compartilhamento dos resultados também está incluída.

"Uma análise locacional como esta nos diz quais são as características que o setor em desenvolvimento necessita e onde elas estão melhor agrupadas e disponíveis. É isso o que a informação oferta para a tomada de decisão do capital. E nós já fizemos isso para a eólica, para a energia solar, para hidrogênio. Então, temos um conhecimento profundo capaz de contribuir também na questão de estratégias locacionais voltadas a data centers", afirmou o diretor do Senai-RN e do ISI-ER, Rodrigo Mello.

Segundo informações divulgadas pelo ISI-ER, a quantidade de data centers no Brasil cresceu 628% entre os anos 2013 e 2023. O País conta atualmente com 164 infraestruturas do tipo, englobando 31 mercados, o que abrange cidades como São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Nesta sexta-feira, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no Ceará uma Medida Provisória (MP) que, entre outras iniciativas, viabiliza a instalação de um data center em Pecém, no Ceará. O setor, porém, aguarda regras mais abrangentes, entre elas o ReData, um regime fiscal especial para os data centers.