Criminosos usam vídeo real de menino com doença rara para aplicar golpes

Criminosos usam vídeos verdadeiros de um menino com uma doença rara para aplicar golpes, com a doação de dinheiro para uma vaquinha falsa. As publicações enganosas já contam com mais de 6,9 milhões de visualizações até a tarde de hoje.

A família do menino Henrique já fez várias publicações nas redes sociais alertando para a ação de golpistas e pede que as doações sejam feitas apenas pelos canais oficiais da campanha.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo de um homem segurando uma criança no colo. Ele faz um apelo emocionando, dizendo que seu filho, Henrique, "tem expectativa de vida muito baixa" caso não consiga realizar o tratamento contra distrofia de Duchenne, uma doença rara e degenerativa que atinge músculos e órgãos vitais.

"Henrique precisa de tratamento para não perder os movimentos. Imagine ver seu filho deixar de andar aos poucos. Esse é o dia a dia do Henrique, de 6 anos, diagnosticado com uma doença degenerativa chamada Distrofia de Duchenne. Ele precisa de tratamento urgente para preservar sua força e garantir qualidade de vida", diz o texto que acompanha a postagem e que orienta a clicar no botão "saiba mais" para quem quiser fazer doações.

Ao clicar no botão indicado pelas publicações enganosas, o usuário é levado para a página de uma vaquinha virtual. Lá, um texto de forte apelo emocional relata o drama vivido pelo garoto e diz que "se cada pessoa que ler essa mensagem doar o que puder — R$ 30, R$ 50, R$ 100— conseguimos pagar o tratamento, os remédios e tudo o que ele precisa para continuar lutando". Há dois botões com a frase "Quero ajudar". Um quadro mostra que foram arrecadados mais de R$ 4,1 milhões de 289 apoiadores. A meta indicada é de R$ 12 milhões.

Por que é falso

Pais de Henrique alertam para golpes. Ana Paula e Fernando, pais de Henrique, fizeram diversos posts (aqui, aqui, aqui, aqui e abaixo) para avisar as pessoas sobre as publicações fraudulentas envolvendo seu filho. Eles orientam quem estiver interessado em fazer doações a acessar apenas os links contidos no perfil da campanha oficial (aqui).

Posts falsos usam vídeo verdadeiro de campanha. As publicações desinformativas utilizam um vídeo publicado no perfil oficial da campanha em 22 de junho deste ano (aqui e abaixo). Porém, diferente de outros golpes, não houve alteração do áudio por inteligência artificial.

Link direciona para vaquinha falsa. As postagens desinformativas levam, ao se clicar no botão "Saiba mais", a uma página que simula ser a da vaquinha virtual de ajuda ao garoto Henrique. Porém, como os próprios pais do menino explicam, a campanha só pode ser acessada a partir do perfil oficial da campanha (aqui).

Família promove rifas e bazares solidários. Henrique, de 6 anos, mora em Nova Hartz (RS) com os pais. A família organiza eventos beneficentes (aqui, aqui e aqui) para ajudar a arrecadar fundos para o tratamento do filho. Na página oficial da campanha, algumas personalidades também ajudam a pedir doações, como os cantores sertanejos Fernando e Sorocaba (aqui) e Guilherme e Benuto (aqui). A história do menino também já foi retratada na imprensa (aqui e aqui).

Dinheiro arrecadado vai ser usado para compra de remédio. No caso de Henrique, a família está arrecadando o dinheiro para custear o tratamento com Duvyzat (givinostat), que custa em torno de R$ 3,5 milhões por ano. Há um outro remédio para a doença - o Elevidys - que está disponível no SUS. Porém, o garoto não pode tomá-lo devido a contraindicações (aqui e abaixo). Em fevereiro, o SUS aplicou pela primeira vez o medicamento em duas crianças de Porto Alegre portadoras da síndrome de Duchenne (aqui).

Entenda

Doença geralmente acomete pessoas do sexo masculino. A distrofia de Duchenne é uma doença genética rara que afeta a distrofina, uma proteína presente nos músculos. Por conta do enfraquecimento muscular, os pacientes sofrem a perda gradativa das habilidades motoras, além de problemas cardíacos e respiratórios. Ela acomete uma a cada 150 mil pessoas e, sem tratamento adequado, a expectativa de vida é de cerca de 30 anos. Em junho, os Estados Unidos suspenderam o uso do medicamento Elevidys para pacientes que não andam após a morte de dois portadores da síndrome (aqui).

STF rejeitou pedidos de acesso ao Elevidys. Em janeiro, Gilmar Mendes negou as solicitações de quatro portadores da síndrome de Duchenne ao remédio. O ministro do Supremo alegou riscos à saúde e à segurança dos pacientes, que não se enquadravam nos requisitos de idade necessários para a aplicação do Elevidys (aqui). Mendes também citou o desenvolvimento do Duvyzat (givinostat), que ainda não foi aprovado pela Anvisa, mas já foi pela FDA (Food and Drug Administration, agência que regulamenta e fiscaliza alimentos e remédios nos EUA) (aqui).

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

