Câmara/oposição: operação contra Bolsonaro agrava imagem internacional do País

A Liderança da Oposição na Câmara dos Deputados divulgou na manhã desta sexta-feira, 18, uma nota repudiando a operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O grupo alega que a ação agrava "ainda mais a deterioração da imagem internacional do País", além de representar uma "escalada autoritária, sem qualquer freio institucional", segundo os argumentos apresentados.

A PF cumpriu mandados de busca na residência de Bolsonaro em Brasília e na sala que ocupa na sede nacional do PL, também na capital federal. Os parlamentares da oposição invocam a crise diplomática e comercial com os Estados Unidos para justificar eventual "deterioração da imagem" do País com a ação da PF.

"Além do atentado institucional, é impossível ignorar a dimensão humanitária dessa decisão. Jair Bolsonaro é um homem idoso, com graves problemas de saúde, que não representa qualquer risco de fuga - inclusive está com o passaporte retido por decisão anterior", disse a nota.

A equipe jurídica de Bolsonaro disse que vai se pronunciar "oportunamente" e informou ainda não conhecer a decisão judicial.