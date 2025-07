Câmara dos Deputados dos EUA aprova plano de Trump para cortar ajuda externa e mídia pública

Por Bo Erickson e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - A Câmara dos Deputados dos EUA, controlada pelos republicanos, aprovou na sexta-feira o corte de financiamento de US$9 bilhões do presidente Donald Trump para a mídia pública e ajuda externa, enviando-o à Casa Branca para ser sancionado.

A Câmara votou por 216 a 213 a favor do pacote de corte de verbas, alterado pelo Senado nesta semana para excluir cortes de cerca de US$400 milhões em fundos para o programa global de prevenção de HIV/Aids PEPFAR.

Apenas dois republicanos da Câmara votaram contra o corte, os deputados Brian Fitzpatrick, da Pensilvânia, e Mike Turner, de Ohio, além dos democratas.

"Estamos dando um pequeno passo para cortar gastos supérfluos, mas um salto gigantesco em direção à sanidade fiscal", disse o deputado Aaron Bean, republicano da Flórida, que defende um pacote de corte de gastos semelhante da Casa Branca todos os meses.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, rebateu que o corte de verbas "prejudica nossa capacidade de manter nosso povo seguro aqui e de projetar o poder brando dos EUA em todo o mundo", e argumentou que o acesso dos norte-americanos das áreas rurais a informações de emergência na rádio pública será reduzido.

A votação do financiamento foi adiada por horas em meio a discordâncias republicanas sobre outras legislações e apelos de alguns membros do partido por mais transparência do governo sobre o falecido criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Para satisfazer as preocupações relacionadas a Epstein sem atrasar ainda mais o projeto de corte de verbas, os republicanos do Comitê de Regras da Câmara apresentaram uma resolução que exige a liberação dos documentos de Epstein pela procuradora-geral dos EUA em até 30 dias.

O governo Trump anunciou então que solicitará a um tribunal que permita a divulgação de documentos do grande júri no caso Epstein, depois que alguns dos apoiadores de Trump reagiram com fúria a um relatório concluindo que não havia provas para apoiar teorias de longa data sobre o caso.

Os republicanos dizem que os fundos de ajuda externa foram anteriormente destinados a programas que eles consideram um desperdício, e dizem que o US$1 bilhão em financiamento de mídia pública apoia estações de rádio e televisão que são tendenciosas contra pontos de vista conservadores.