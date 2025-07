Governo posta 'sextou com S de soberania' após Bolsonaro ser alvo da PF

Do UOL, em São Paulo

O perfil Governo do Brasil (@govbr) publicou um post com a mensagem "sextou com S de soberania", horas após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) colocar tornozeleira eletrônica.

O que aconteceu

"Não mexe com o meu Brasil", publicou o govbr. A publicação exibe um vídeo com pontos turísticos brasileiros, uma mulher grávida com a farda da Petrobras e o Zé Gotinha, personagem do SUS (Sistema Único de Saúde) utilizado em campanhas de imunização.

A conta govbr é administrada pelo governo Lula. O UOL entrou em contato com a Secom (Secretaria de Comunicação Social) e questionou o motivo da publicação. O texto será atualizado quando houver resposta.

Publicação foi feita horas após decisão do STF obrigar Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica. O ex-presidente e seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), são acusados de tentar interferir na soberania brasileira com atuações que, segundo decisão do ministro Alexandre de Moraes, são "criminosas".

A Soberania Nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida.

Alexandre de Moraes, na decisão contra Jair Bolsonaro

Soberania brasileira é debatida após "tarifaço" dos EUA

Tarifas de 50% sob produtos brasileiros impostas por Donald Trump iniciaram debate sobre soberania. Para os países da América do Sul, o "tarifaço" é um incentivo à união em torno de valores como soberania, democracia e multilateralismo e contra o uso de sanções comerciais por interesses geopolíticos ou ideológicos.

Em um pronunciamento em rede nacional na noite de ontem, o presidente Lula disse que as taxas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros é uma "chantagem inaceitável". Ele criticou políticos "traidores da pátria" que apoiaram a decisão, sem citar a família Bolsonaro.