Bolsonaro: 'nunca pensei em sair do Brasil ou ir para embaixada'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que eventual saída do país ou refúgio em determinada embaixada nunca foi "pensada" e alegou que o inquérito do golpe é político. "Nada de concreto existe", afirmou a jornalistas.

A PF cumpriu mandados de busca na residência de Bolsonaro em Brasília e na sala que ocupa na sede nacional do PL, também na capital federal. "Este é um novo inquérito, estou também dentro dele", disse o ex-presidente.

Os parlamentares da Oposição invocam a crise diplomática e comercial com os Estados Unidos para justificar eventual "deterioração da imagem" do país com a ação da PF. Bolsonaro reforçou que está restrito ao Brasil, com tornozeleira. "Espero que a investigação seja técnica, e não política", disse.