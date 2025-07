'Suprema humilhação', diz Bolsonaro após colocar tornozeleira eletrônica

"Objetivo é a suprema humilhação", disse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos jornalistas por ao menos quatro vezes, momentos após colocar a tornozeleira eletrônica na Seap (Secretaria de Administração Penitenciária), em Brasília.

O que Bolsonaro disse

Ele explicou que se trata de um novo inquérito, em que o seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), é investigado. Após falar com a imprensa, Bolsonaro seguiu para a sede do PL, onde sua sala foi alvo de busca da Polícia Federal.

Meus advogados tomaram conhecimento do inquérito que gerou as cautelares contra mim. É aquele que meu filho está respondendo nos EUA.

Estou restrito a Brasília. No momento, é um novo inquérito.

Acredito que Eduardo [Bolsonaro] vai continuar nos EUA, se ele vier para cá vai ter problemas.

Ex-presidente falou que não iria fugir. Apesar da fala, Bolsonaro ficou na embaixada da Hungria em Brasília, em fevereiro de 2024. Em 8 de fevereiro do ano passado, a PF apreendeu o passaporte de Bolsonaro, e o premiê de extrema direita húngaro, Viktor Orban, publicou uma mensagem de solidariedade a ele nas redes sociais. Na mesma semana, no dia 12, Bolsonaro foi à embaixada acompanhado de seguranças e passou dois dias no local.

No mais nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para embaixada, mas cautelares são em função disso, tenho horário para ficar na rua. No meu entender, o objetivo é suprema humilhação.

Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. Não conversei com ninguém.

Disse desconhecer pen-drive encontrado pela PF em sua casa. O conteúdo do dispositivo deverá ser analisado pelos investigadores. E explicou o dinheiro encontrado pela PF também em sua residência.

Não tenho a menor ideia [sobre o pen-drive encontrado pela PF na casa dele].

Tem mais ou menos US$ 14 mil. O dólar pego lá tem o recibo do Banco do Brasil. Declaro ano que vem no Imposto de Renda.

Repetiu o discurso de que não tentou dar um golpe de Estado:

Nada de concreto existe ali, não tem prova de nada, um golpe no domingo, sem forças armadas, sem armas, golpe de festim, espero que seja técnico e não político.

Não tenho a menor dúvida que é uma perseguição. Não tem nada, são só suposições [sobre o documento da PGR].

Bolsonaro comentou o tarifaço de Donald Trump. Ele disse que o Brasil "não está negociando", mas o vice-presidente e ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fez reuniões com empresários dos principais setores para ouvir demandas e mobilizar empresários americanos. Apesar do trabalho do governo federal, o presidente Lula não conversou com Donald Trump desde que o presidente dos EUA tomou posse em janeiro.

Em 2019, o Trump era presidente e queria impor uma tarifa para o aço e para o alumínio. O mundo todo está com tarifas, só o Brasil não está negociando.

Se me der o passaporte, se o governo tiver interesse, eu converso, eu busco uma audiência com o presidente dos EUA. O Lula não conversa com Trump. É um governo que não conversa.

Lula não falou com Trump ainda, Lula teima e fica ao lado de ditadores, China, Irã e Venezuela. Ele quer ser tratado com cordialidade? O povo todo vai sofrer.

Ex-presidente negou que o filho tenha articulado nos EUA pelo tarifaço. Contudo, na decisão que determinou a operação contra o presidente, o ministro do STF Alexandre de Moraes disse que a atuação do deputado licenciado é um atentado à soberania nacional.

Ele [Eduardo Bolsonaro] não articulou pró-tarifaço. O tarifaço foi a tarifa do presidente dos EUA. Ele tem bom relacionamento com o presidente dos EUA, com o parlamento americano.

A operação da PF contra Bolsonaro

O ex-presidente foi alvo de uma operação da Polícia Federal, após ordem de Alexandre de Moraes. O ministro do STF tirou o sigilo de decisão que impõe tornozeleira, censura e recolhimento noturno ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Veja aqui o documento.

As medidas cautelares determinadas por Moraes:

uso de tornozeleira eletrônica;

recolhimento domiciliar das 19h às 6h e aos finais de semana;

está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros;

não pode se aproximar de embaixadas (em novembro de 2024, Bolsonaro disse ao UOL que era vítima de perseguição e não descartou se refugiar em uma embaixada em caso de prisão decretada ao final do processo penal);

está proibido de ter contato com outros réus e investigados;

não pode ter acesso às redes sociais.

Suspeita é de crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas do ex-presidente em Brasília e no Rio de Janeiro e à sede do PL.

PF solicitou a operação em 11 de julho, dois dias após Trump anunciar o 'tarifaço' contra o Brasil. A PGR (Procuradoria-geral da República) deu parecer favorável à representação da PF, e Moraes determinou o cumprimento.