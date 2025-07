Bolsas da Europa operam em alta modesta, com foco em balanços e de olho em tarifas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores examinam balanços corporativos da região em busca de possíveis efeitos da política tarifária do governo Trump.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 549,49 pontos, a caminho de garantir desempenho positivo pela segunda semana consecutiva.

Ontem, dois dos três principais índices acionários de Nova York avançaram para níveis recordes, após dados econômicos fortes dos EUA e balanços animadores.

Perto do topo do Stoxx 600, a fabricante de equipamentos de defesa sueca Saab saltava quase 11% em Estocolmo, no horário acima, após superar expectativas de lucro trimestral e elevar projeção de vendas para o ano.

Já a Vestas Wind Systems exibia robusto ganho próximo de 12% em Copenhague, após o JPMorgan melhorar sua recomendação para a fabricante de turbinas eólicas dinamarquesa de "neutro" para "overweight" (acima da média do mercado).

Por outro lado, a Electrolux tombava 15%, após a gigante de eletrodomésticos sueca decepcionar com seu último lucro trimestral e reiterar que pretende compensar aumentos de custos relacionados a tarifas dos EUA na América do Norte por meio de aumentos de preços.

Investidores seguem aguardando novidades das negociações tarifárias entre União Europeia e EUA. Se não conseguir fechar um pacto comercial com Washington até 1º de agosto, o bloco estará sujeito a uma tarifa "recíproca" de 30% do governo Trump.

Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,28%, a de Paris avançava 0,57% e a de Frankfurt ganhava 0,38%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,64%, 0,22% e 0,22%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires