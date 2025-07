Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após recordes em NY e à espera de eleição no Japão

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, após Wall Street atingir novas máximas históricas ontem e à espera da eleição legislativa no Japão no fim de semana.

Liderando os ganhos na região, o índice Hang Seng avançou 1,33% em Hong Kong, a 24.825,66 pontos, enquanto o Taiex subiu 1,17% em Taiwan, a 23.383,13 pontos, após a gigante de semicondutores TSMC (+2,21) divulgar ontem lucro trimestral recorde e acima das expectativas.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,50%, a 3.534,48 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou avanço de 0,36%, a 2.153,71 pontos.

Por outro lado, o índice Nikkei caiu 0,21% em Tóquio, a 39.819,11 pontos, à medida que investidores evitaram negócios antes da eleição, no domingo (20), para renovar a câmara alta do Parlamento japonês, onde a coalizão governista está sujeita a perder maioria.

O sul-coreano Kospi também ficou no vermelho, com leve perda de 0,13% em Seul, a 3.188,07 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York terminaram o pregão com altas de cerca de 0,50% a 0,70% e recordes dos índices S&P 500 e do Nasdaq, na esteira de balanços corporativos animadores, como da PepsiCo, e de dados de vendas no varejo dos EUA melhores do que o esperado.

Discussões tarifárias também seguem no radar. Neste sábado (19), o principal negociador do Japão, Ryosei Akazawa, receberá em Osaka uma delegação dos EUA liderada pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Se não conseguir chegar a um pacto comercial com Washington até 1º de agosto, o Japão estará sujeito a uma tarifa "recíproca" de 25% do governo Trump.

Na Oceania, a bolsa australiana acumulou ganhos pelo segundo dia seguido, com alta de 1,37% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.757,20 pontos. Apenas a mineradora BHP saltou 3,02%, após divulgar balanço trimestral de produção.

