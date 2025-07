Banco do Brasil anuncia 5 novos nomes para comando de empresas do grupo

(Reuters) - O Banco do Brasil anunciou a indicação de cinco novos nomes para o comando de empresas do conglomerado, conforme comunicado divulgado nesta sexta-feira pela instituição.

As alterações de comando serão promovidas na BB Asset, na BB Seguridade, na Brasilseg (que faz parte do grupo BB Seguridade), na BB Américas e na BBTS.

Na BB Seguridade, o cargo de diretor-presidente será ocupado por Delano Valentim Andrade, que ocupava a função de presidente no BB Américas desde 2023. O comando do BB Américas, por sua vez, ficará com Mario Matsumoto Fujii, que estava no cargo de gerente geral do BB em Nova York e Miami desde 2022, responsável pela América do Norte.

Após um período no mercado, Marcelo Augusto Dutra Labuto retornará ao BB para presidir a Brasilseg.

Para o comando da BB Asset, a indicação é de Gustavo Pacheco Lustosa, que ocupa o cargo de diretor-presidente da BBTS desde 2023. Paulo André Rocha Alves comandará a BBTS, vindo do cargo de gerente geral na Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil desde 2021.

"Cabe destacar que o processo de elegibilidade se encontra em trâmite nas instâncias competentes de governança para posterior eleição e nomeação em cada empresa ligada ao BB", informou a nota.

(Reportagem de Fabrício de Castro)