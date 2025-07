Ataques russos deixam seis mortos na Ucrânia

Ataques russos deixaram pelo menos seis mortos em várias regiões da Ucrânia durante a madrugada desta sexta-feira, informaram as autoridades, apesar do ultimato do presidente americano Donald Trump a Moscou.

A Força Aérea ucraniana informou que os ataques se concentraram "nos territórios da frente de batalha no leste do país", com 35 drones explosivos do tipo Shahed, de fabricação iraniana, dos quais 11 foram interceptados.

A quantidade de drones é consideravelmente menor que a registrada em outras noites recentes.

Três pessoas morreram em ataques na região de Dnipropetrovsk, centro do país, informou o governador Serguii Lisak.

Nas regiões de Donetsk, no leste, e de Kherson e Zaporizhzhia, ambas no sul, vários ataques russos deixaram três mortos e vários feridos, segundo as autoridades locais.

As três regiões estão parcialmente ocupadas pelas tropas russas, combatidas pelas forças ucranianas.

Os soldados russos prosseguem com a ofensiva e os bombardeios aéreos na Ucrânia, apesar do ultimato anunciado na segunda-feira por Donald Trump a Vladimir Putin para acabar com o conflito, iniciado em fevereiro de 2022.

A Rússia afirmou que derrubou 73 drones ucranianos sobre seu território, incluindo 10 que, segundo as autoridades, seguiam para a capital Moscou.

