Ao menos três mortos em 'incidente' em centro de treinamento policial em Los Angeles

Pelo menos três pessoas morreram em um "incidente" em um centro de treinamento policial em Los Angeles, informou nesta sexta-feira (18) a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi.

Bondi disse no X ter sido informada "sobre o que parece ser um terrível incidente que causou a morte de pelo menos três pessoas em um centro de treinamento policial em Los Angeles".

A imprensa local relatou que houve uma explosão no centro de treinamento Biscailuz, localizado no leste da cidade californiana, no entanto, o Departamento do Xerife não confirmou a informação.

"Um forte ruído foi ouvido no centro de treinamento Biscailuz por volta das 7h30" locais, disse à AFP a assessoria de imprensa do xerife, acrescentando que o "incidente" está sob investigação.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, indicou esta manhã que foi informado sobre a "explosão mencionada no centro de operações especiais do Departamento do Xerife de Los Angeles".

Seu gabinete acrescentou que "está acompanhando de perto a situação e ofereceu assistência total".

pr/nn/jc/yr/ic/dd

© Agence France-Presse