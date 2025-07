American Express supera expectativas de lucro com aumento de gastos de clientes ricos

(Reuters) - A American Express superou as estimativas dos analistas para o lucro do segundo trimestre nesta sexta-feira, impulsionada pelos gastos resilientes por parte de seus titulares de cartões mais ricos.

O resultado acima do esperado ressalta como o foco da gigante dos cartões de crédito nos clientes ricos ajudou a isolá-la dos efeitos da diminuição da confiança do consumidor, que é mais pronunciada entre as famílias de baixa renda.

Embora não sejam representativos da economia como um todo, os números da AmEx oferecem uma visão valiosa sobre a evolução das tendências em relação a viagens e gastos discricionários, especialmente entre os tomadores de empréstimos com maior capacidade de crédito.

Os grandes bancos afirmaram no início desta semana que os consumidores continuam em boa situação financeira, apesar dos altos custos dos empréstimos, da incerteza da política comercial e de um mercado de trabalho em que as empresas estão cada vez mais cautelosas em relação às contratações.

Excluindo itens não recorrentes, a AmEx lucrou US$4,08 por ação nos três meses encerrados em 30 de junho, em comparação com US$3,89 por ação que os analistas esperavam, de acordo com dados da LSEG.

A receita total aumentou 9%, chegando a US$17,9 bilhões, também acima dos US$17,7 bilhões que os analistas esperavam.

Ainda assim, a empresa sediada em Nova York aumentou suas provisões para perdas de crédito para US$1,4 bilhão, em comparação com US$1,3 bilhão do ano anterior.

Suas ações subiram quase 1% antes da abertura do pregão e subiram 6,3% até agora neste ano, em comparação com o aumento de 7% no índice de referência S&P 500 .

(Reportagem de Niket Nishant em Bengaluru; edição de Pooja Desai)