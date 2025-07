Alta do dólar por tensão política e comercial é amenizada por apetite a risco externo

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 18, com tensão política e as ameaças de tarifas de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, intensificados pela ação da PF contra Bolsonaro e pelo pronunciamento do presidente Lula criticando Trump e as tarifas contra o Brasil. A queda do dólar e dos juros dos Treasuries e avanço do petróleo e minério de ferro ajudam a amenizar a alta da divisa americana frente o real.

A Polícia Federal (PF) cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (18) em Brasília. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o ex- presidente também ficará submetido a "medidas restritivas", incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e está proibido de acessar redes sociais, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

A execução de mandados contra Jair Bolsonaro nesta sexta-feira pode dificultar as negociações do Brasil com os EUA sobre tarifas, segundo a RB Investimentos.

O Ministério do Comércio da China confirmou o alívio das restrições dos EUA às exportações dos chips H20 da Nvidia, conforme acordo renovado em Londres.

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nas redes sociais, acusando-o de ser responsável por pressionar o mercado imobiliário.