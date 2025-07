Adiamento de corte de juros pelo Fed permanece intacto com temores de inflação acima de pressão de Trump

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O argumento a favor de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve continua enfraquecido, uma vez que as autoridades vão para sua reunião deste mês com os dados mostrando novos sinais de inflação mais alta, enquanto o presidente Donald Trump intensifica suas exigências de redução dos juros.

Trump parecia estar prestes a tentar demitir o chair do Fed, Jerome Powell, nesta semana, mas recuou com um aceno para o transtorno nos mercados que provavelmente ocorreria, conforme a perspectiva para a taxa de juros do banco central dos Estados Unidos permanece inalterada, apesar do drama.

Os membros do Fed não mencionaram aumento de juros, mas as manchetes sobre uma iminente demissão de Powell fizeram com que os rendimentos dos Treasuries saltassem, o que não é exatamente o que Trump deseja, já que ele anseia por um financiamento mais barato para os enormes déficits federais.

Nesta sexta-feira, o presidente repetiu suas críticas a Powell e disse que a taxa de juros do Fed deveria ser de 1%, um nível baixo normalmente usado para impulsionar uma economia fraca e não o que o Fed está tentando fazer atualmente -- moderar a inflação com uma política monetária restritiva.

O Fed deve manter sua taxa na faixa de 4,25% a 4,50% na reunião de 29 e 30 de julho, um nível que os membros consideram pelo menos moderadamente restritivo.

O Fed cortou os juros última vez em dezembro, quando as autoridades começaram a avaliar o possível impacto das tarifas de Trump sobre os preços.

Espera-se que os cortes de juros sejam retomados ainda neste ano, com os investidores prevendo uma redução de 0,25 ponto percentual em setembro.

Mas essas chances caíram para quase 50% nesta semana, depois que a inflação ao consumidor subiu de 2,4% no mês anterior para 2,7% em junho.

Uma tendência que viu a queda nos preços dos produtos está começando a mudar, aumentando a inflação geral, em um sinal de que as empresas podem ter começado a repassar parte das tarifas para os consumidores.

Powell e outras autoridades do Fed têm dito que esperam que os aumentos de preços acelerem neste ano. Eles têm relutado em cortar os juros até que fique claro o nível de inflação em andamento, por quanto tempo ela persistirá e se a economia começará a desacelerar o suficiente para aliviar a pressão.

Os membros do Fed receberão mais dois meses de dados sobre emprego e inflação antes da reunião de setembro, e os investidores estarão atentos à coletiva de imprensa pós-reunião de Powell em 30 de julho para verificar se há alguma linguagem que favoreça ou não um corte.

O foco nas tarifas como uma fonte de inflação e uma razão para adiar os cortes de juros tem sido fundamental para a ira de Trump contra Powell, mas as autoridades do Fed disseram nesta semana que os dados de inflação de junho mostraram por que eles estão preocupados.