Ações europeias fecham estáveis com mercados avaliando balanços

Por Sanchayaita Roy e Twesha Dikshit

(Reuters) - As ações europeias fecharam estáveis nesta sexta-feira, com as perdas no setor de saúde sendo compensadas por um avanço em petróleo e gás e encerrando uma semana agitada de balanços corporativos.

O índice pan-europeu STOXX 600 terminou estável em 547 pontos, registrando perdas semanais marginais.

Com a temporada de balanços corporativos ganhando força, os investidores estão avaliando de perto a orientação corporativa para ver como as empresas estão se ajustando à mudança na política tarifária dos Estados antes do prazo de 1º de agosto.

Nesta sexta-feira, a Epiroc, fabricante sueca de equipamentos de mineração, caiu 9,2% depois que seus resultados do segundo trimestre não atenderam às expectativas do mercado.

A Atlas Copco perdeu 7,8% depois que o grupo industrial sueco divulgou lucro operacional ajustado para o segundo trimestre abaixo das expectativas do mercado e um declínio nos pedidos.

Já a Saab saltou 16,4% após divulgar lucro do segundo trimestre acima do esperado e aumentar sua perspectiva de vendas.

A Getinge subiu 6% depois que a fabricante sueca de equipamentos médicos divulgou lucro do segundo trimestre acima das expectativas do mercado.

Na sessão, as ações do setor de saúde foram as que mais perderam, com a fabricante britânica de medicamentos GSK caindo 4,6% depois que um painel consultivo da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) recomendou não aprovar seu medicamento Blenrep contra câncer no sangue devido a preocupações com os efeitos colaterais.

Ajudando a compensar as perdas, as ações de petróleo e gás subiram 0,6% e as de alimentos e bebidas avançaram 0,8%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,22%, a 8.992,12 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,33%, a 24.289,51 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,01%, a 7.822,67 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,46%, a 40.311,99 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,04%, a 13.989,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,28%, a 7.674,13 pontos.