Ação da Netflix cai após previsão de receita decepcionar investidores

LOS ANGELES (Reuters) - As ações da Netflix caíram mais de 5% no início do pregão de sexta-feira, à medida que a melhoria da previsão de receita da gigante do streaming não convenceu os investidores, já que foi impulsionada por um dólar mais fraco em vez de uma forte demanda dos clientes.

A plataforma de streaming elevou na quinta-feira sua perspectiva de receita para 2025 e espera ficar na faixa de US$44,8 bilhões a US$45,2 bilhões, amplamente ajudada por um dólar mais fraco, em comparação com sua previsão anterior de US$43,5 bilhões a US$44,5 bilhões.

"Os resultados trimestrais melhores do que o esperado e a melhoria da meta de receita e fluxo de caixa para o ano inteiro não foram suficientes para manter os investidores satisfeitos", disse Dan Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.

Os investidores ficaram desapontados porque a melhoria da perspectiva de receita foi impulsionada por fatores cambiais e não por uma demanda mais forte dos clientes, disse Coatsworth.

A decepção com a previsão ofuscou o lucro trimestral superior ao esperado, que foi impulsionado pelo sucesso da última temporada de "Round 6".

"A reação silenciosa ao preço das ações da Netflix (...) pode estar relacionada à sua alta avaliação", disse Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.

Com a desaceleração do crescimento de assinantes após o aumento da era da pandemia, a Netflix mudou seu foco para aumentar a receita de publicidade a fim de reformular seu modelo de negócios.

A empresa está expandindo seus níveis de suporte a anúncios, implementando posicionamentos de anúncios direcionados e trabalhando em eventos esportivos ao vivo para atrair anunciantes.

"À medida que a Netflix aumenta suas receitas de publicidade, combinadas com a força subjacente do negócio principal, vemos uma forte pista para impulsionar uma maior monetização de seu engajamento", disseram os analistas da MoffettNathanson.

Pelo menos 16 analistas elevaram suas estimativas de preço para as ações após os resultados, elevando o preço-alvo médio para US$1.365, de acordo com dados da LSEG.

(Reportagem de Joel Jose e Siddarth S em Bengaluru)

((Tradução Redação Barcelona))

