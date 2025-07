4 exercícios potentes para fortalecer as coxas e, de quebra, os glúteos

Por trás de cada corrida, pedalada, salto ou simples caminhada, há uma engrenagem poderosa em ação: as coxas. Elas são a base de sustentação para o corpo se mover com eficiência, potência e segurança.

Ajudam a proteger os joelhos, estabilizar o quadril e prevenir lesões —além de serem essenciais para quem deseja aumentar a performance nos esportes ou simplesmente viver com mais mobilidade e menos dores.

Mas a importância da região não se resume ao universo esportivo ou estético. O enfraquecimento dos músculos das pernas, especialmente da parte posterior das coxas (os isquiotibiais), é um dos fatores que mais contribuem para quedas, dores lombares e problemas articulares com o passar dos anos.

Por outro lado, fortalecê-las gera efeitos em cadeia: melhora a postura, ativa o core, acelera o metabolismo e ainda turbina a produção de hormônios anabólicos como a testosterona, aliados do ganho de massa e da queima de gordura.

A seguir, quatro exercícios que ativam os músculos das coxas (e arredores) com eficiência máxima.

Afundo é um clássico nos treinos de pernas Imagem: PeopleImages/iStock

1. Afundo

Clássico dos treinos de perna, o afundo é um exercício unilateral e multiarticular que envolve vários músculos ao mesmo tempo, além de exigir mobilidade do tornozelo e quadril.

O exercício vai além de contribuir para um visual torneado: ele melhora o equilíbrio e a postura, ativa o core e exige coordenação.

Funcional, o afundo fortalece quadríceps (parte da frente das coxas), glúteos e isquiotibiais (posteriores das coxas), além de melhorar a consciência corporal —aquela habilidade de saber como seu corpo se move no espaço. Excelente para quem pratica corrida, futebol ou basquete, o exercício ainda ajuda a prevenir lesões.

Como fazer

1. Em pé, dê um passo à frente com uma das pernas (de forma que, quando você flexionar os joelhos, a perna de trás fique abaixo do tronco e forme um ângulo de 90 graus);

2. Flexione o joelho e desça lentamente até que o joelho da perna de trás quase toque o chão;

3. Estenda o joelho até perto da posição inicial —evite estender completamente para não perder a tensão sob os músculos que estão sendo exigidos

4. Faça as repetições indicadas, troque a posição das pernas e execute o exercício novamente.

Imagem: iStock

2. Leg Press

O leg press é um dos primeiros exercícios que aparecem nos treinos de musculação —e com razão. Ele trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo e pode ser feito por iniciantes ou alunos avançados.

Inclusive, é mais eficaz para os glúteos do que muitos exercícios isolados com caneleira. Além disso, o leg press tem outro trunfo: ativa grandes volumes musculares, elevando o gasto calórico e estimulando a liberação de testosterona.

Como fazer

1. Regule o peso, sente-se na máquina, coloque o pé na base e ajuste o banco de modo que os joelhos formem um ângulo de 90 graus.

2. Deixei os pés paralelos na plataforma ou levemente inclinados para fora —o que ficar mais confortável.

3. Os pés devem ficar afastados na largura do quadril e os joelhos alinhados com a ponta dos pés. Deixe o abdome contraído o tempo todo.

4. Faça força para empurrar o peso com as pernas e pare antes de esticá-las (os joelhos terminam ligeiramente flexionados).

5. Flexione as pernas e, devagar, aproxime os joelhos do peito, em um movimento contínuo até chegar no ângulo de 90 graus ou um pouco mais do que isso, sem unir ou afastar as pernas. Repita o movimento.

Imagem: iStock

3. Stiff

O stiff é um dos exercícios mais eficazes para trabalhar a parte de trás das coxas —exatamente onde a maioria das pessoas tem mais fraqueza, além de ser muito eficiente em queimar calorias e auxiliar no ganho de capacidade cardiorrespiratória.

Sem dobrar muito os joelhos, o movimento alonga e fortalece os isquiotibiais e os glúteos, o que reduz o risco de lesões em atividades como corrida e melhora o equilíbrio muscular entre frente e trás das coxas. Por ativar a musculatura principalmente no momento do alongamento das fibras musculares, ele é um excelente exercício para ganhos de flexibilidade.

Mas atenção: o movimento exige uma postura complexa, que precisa ser respeitada a fim de prevenir lesões. Para iniciantes, o susto das pernas doloridas após fazer o exercício pode ser grande. Como ele trabalha em um regime de alongamento muito forte na parte de trás da coxa, não é raro que a pessoa tenha dor muscular tardia muito forte, do tipo que atrapalha até as atividades do dia a dia.

Como fazer

1. Deixe os pés afastados na largura do quadril e apontados para frente;

2. Flexione levemente os joelhos;

3. Segure a barra com as palmas voltadas para trás e as mãos afastadas na largura dos ombros;

4. Leve o quadril para trás, preservando as curvaturas naturais da coluna vertebral;

5. Mova o tronco para a frente e desça a barra. Realize o movimento até o ponto em que conseguir manter a curvatura natural da coluna;

6. Retorne à posição inicial.

Imagem: iStock

4. Mesa flexora

Isolar os músculos posteriores da coxa é mais importante do que parece. Grande parte das pessoas tem a parte da frente da perna muito mais forte que a de trás, o que causa desequilíbrios e aumenta o risco de lesão.

A mesa flexora corrige isso com um movimento simples e eficaz — especialmente útil para corredores, jogadores de futebol e qualquer pessoa que deseje evitar dores nos joelhos e quadril.

Por trabalhar a cadeia posterior, o exercício ajuda a equilibrar a força muscular e melhora a estabilidade articular.

Como fazer

1. Deite-se de barriga para baixo, com os joelhos para fora do aparelho e o apoio ligeiramente acima do tornozelo;

2. Puxe o apoio, flexione as pernas e aproxime os calcanhares dos glúteos;

3. Volte à posição inicial devagar.

*Com informações de reportagens publicadas em 10/04/2019, 09/10/2019, 17/07/2019 e 20/11/2019.