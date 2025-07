O trânsito brasileiro tem se mostrado cada vez mais retrato fiel da nossa convivência nas cidades: estressado, caótico e, em muitos casos, agressivo.

Não é raro presenciar cenas de impaciência, buzinadas insistentes, discussões acaloradas e até mesmo ameaças e xingamentos entre condutores.

Um estudo recente, realizado pela plataforma de aprendizado de idiomas Preply, revelou que a comunicação agressiva no trânsito é prática comum entre os motoristas brasileiros.

Segundo a pesquisa, 81% dos condutores admitem usar linguagem agressiva ao volante, incluindo palavras de baixo calão e gritos. Além disso, 64% afirmam já ter feito gestos ofensivos e 33% assumem já ter lançado objetos pela janela como forma de reação. Esses números revelam um cenário preocupante, que pode ter implicações diretas para a segurança nas vias.

Além do impacto social e emocional que esse comportamento provoca, há outro aspecto importante: a possibilidade de punição legal.

Multa e suspensão da CNH

Imagem: Rivaldo Gomes/Folhapress

Muitos motoristas desconhecem que atitudes como xingar, buzinar sem necessidade ou fazer gestos obscenos podem ser enquadradas como infrações de trânsito, passíveis de multa e até de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação)..

Embora o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) não preveja infrações específicas para as condutas relacionadas a briga no trânsito, há várias infrações que podem ser enquadradas diante desses casos, a depender da análise dos agentes responsáveis pela autuação. As principais são:

Artigo 169 - Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Essa infração pode ser aplicada a condutas como distrações causadas por discussões no trânsito. A infração é leve (multa de R$ 88,38 e três pontos na CNH)

Artigo 170 - Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Infração gravíssima (R$ 293,47 e suspensão da CNH)

Artigo 171 - Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. Infração média (multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH)

Artigo 172 - Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média (multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH)

Artigo 219 - Transitar em velocidade inferior à metade da máxima permitida, salvo em casos de tráfego intenso. Em alguns contextos, a "retaliação" por velocidade reduzida propositalmente pode ser enquadrada aqui. A infração também é média (multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH)

Artigo 227 - Usar buzina de maneira indevida (que não seja o simples toque breve como advertência), prolongada e incessantemente, em locais e horários proibidos. Infração leve (multa de R$ 88,38 e três pontos na CNH)

Artigo 252 - Dirigir com o braço para fora ou com apenas uma mão. Práticas comuns de quem "xinga" os demais no trânsito. Essas infrações são de natureza média (multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH)

Palavrões

Mas, e falar palavrão e gesticular de maneira obscena, por exemplo, não gera multa?

A resposta é: ainda não, mas poderá gerar. Há um Projeto de Lei (3575/21) em tramitação que prevê infração de natureza leve para o condutor que "praticar gesto obsceno ou injuriante ao dirigir". O projeto, porém, ainda aguarda designação de relator(a) na CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania).

Vidros escurecidos e sensação de impunidade

Imagem: Reprodução

A rotina, especialmente nas grandes cidades, impõe um nível constante de estresse. Engarrafamentos diários, pressão por produtividade, medo de atrasos e um ambiente competitivo contribuem para elevar a tensão no trânsito.

Também não podemos desconsiderar que o ambiente dentro do carro cria uma sensação ilusória de impunidade.

Condutores "escondidos" atrás de vidros escuros e isolados no conforto do veículo se sentem mais à vontade para agir de maneira agressiva, sem se importar com as consequências. Isso inclui gritar com outros motoristas, reagir com palavrões ou provocar deliberadamente situações de risco.

Outro fator é a ausência de educação emocional no processo de formação de condutores. A maioria dos motoristas é treinada para dominar a parte técnica da direção, mas não para lidar com frustrações, conflitos ou imprevistos no trânsito.

Essa lacuna contribui diretamente para um ambiente de convivência prejudicial nas vias - onde pequenos erros são tratados como ofensas pessoais e qualquer deslize vira motivo para reagir agressivamente.

Motoristas agressivos tomam decisões impulsivas, arriscam-se e aos outros com manobras perigosas e frequentemente se envolvem em discussões com outros condutores.

Isso pode desencadear acidentes, danos materiais, agressões físicas e, em casos extremos, tragédias. A agressividade também aumenta o risco de distração ao volante - seja por gritar com alguém, por gesticular ou simplesmente por se desconcentrar em meio a uma discussão.

Trânsito mais respeitoso

O trânsito não é apenas um conjunto de veículos e pedestres em movimento. É, acima de tudo, um espaço de convivência entre pessoas. Como em qualquer espaço coletivo, o respeito, a empatia e o autocontrole fazem toda a diferença.

Xingamentos, gestos ofensivos e atitudes hostis não são apenas sinais de má educação: são comportamentos que colocam vidas em risco e podem gerar penalidades legais.

Mais do que evitar multas, adotar uma postura respeitosa ao volante é uma forma de contribuir para um trânsito mais seguro e humano.