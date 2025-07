Wall St sobe com dados de vendas no varejo e balanços

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, sustentados pelos resultados positivos da PepsiCo e por dados econômicos sólidos dos Estados Unidos que apontam para um consumo saudável.

As vendas no varejo nos EUA subiram mais do que o esperado em junho, aumentando 0,6%. Enquanto isso, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego ficaram em 221.000 na última semana, abaixo dos 235.000 previstos, apontando para um crescimento estável do emprego em julho.

"O fato de os consumidores ainda estarem comprando é um forte voto de confiança para os balanços daqui para frente", disse Adam Sarhan, chefe-executivo da 50 Park Investments.

"No entanto, as coisas podem mudar se a situação tarifária entrar em vigor a partir de 1º de agosto, mas, por enquanto, um consumidor mais forte é bom para o mercado."

Os investidores já passaram por um turbilhão de sinais de inflação esta semana - os preços ao produtor ficaram estáveis em junho - mas um salto na inflação ao consumidor já havia frustrado as expectativas de cortes mais agressivos nos juros pelo Federal Reserve.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,34%, para 44.404,10 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,09%, a 6.269,60 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,11%, para 20.752,98 pontos.

A PepsiCo saltava 6,6%, uma vez que previsões positivas - impulsionadas pela forte demanda por bebidas energéticas e refrigerantes mais saudáveis - ajudaram a compensar as preocupações sobre uma queda no lucro anual.

A maioria dos setores do S&P registrava ganhos, liderados por produtos básicos de consumo com alta de 0,6%.

Os fabricantes de chips dos EUA tinham ganhos depois que a TSMC, principal produtora mundial de chips avançados de IA, registrou um lucro trimestral recorde, dizendo que a demanda por inteligência artificial está ficando mais forte.

As ações listadas nos EUA da TSMC ganhavam 3,2%, enquanto a Marvell subia 0,2% e Nvidia tinha alta de 0,8%.