Vendas no varejo dos EUA superam expectativas em junho

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos avançaram mais do que o esperado em junho, mas parte do aumento provavelmente refletiu os preços mais altos de alguns produtos expostos a tarifas.

As vendas no varejo aumentaram 0,6% no mês passado, após uma queda não revisada de 0,9% em maio, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, subiriam 0,1%.

Parte do aumento nas vendas no varejo no mês passado pode ser devido a altas de preços impulsionadas por tarifas, e não pelos volumes. Dados de inflação desta semana mostraram aumentos sólidos em junho nos preços de mercadorias sensíveis a tarifas, como móveis e suprimentos domésticos, eletrodomésticos, artigos esportivos e brinquedos.

As vendas no varejo excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação subiram 0,5% no mês passado, de 0,2% em maio em dado revisado para baixo de 0,4% informado antes.

"De modo geral, o setor doméstico ainda parece estar se mantendo, mas parece estar ocorrendo uma moderação nos gastos do consumidor", disse Sam Bullard, economista sênior da Wells Fargo.

(Reportagem de Lucia Mutikani)